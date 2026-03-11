Як ЄС захищає своїх громадян та економіку від війни на Близькому Сході Сьогодні 13:34 — Світ

Війна між Ізраїлем, Сполученими Штатами та Іраном загрожує європейцям у регіоні та ставить під загрозу енергетичну та економічну ситуацію ЄС.

У відповідь на ескалацію конфлікту між Ізраїлем, Сполученими Штатами та Іраном ЄС вживає заходів для захисту своїх громадян та європейських економік, включаючи евакуаційні рейси та управління запасами нафти, пише euronews

6 березня міністри закордонних справ ЄС попередили, що конфлікт наражає європейців у регіоні на небезпеку та може спричинити глобальні економічні проблеми. У відповідь вони активували європейські кризові плани.

Що зробили

Щоб захистити своїх громадян, посольства ЄС опублікували попередження про подорожі, підтримують контакт зі своїми громадянами за кордоном та організовують евакуаційні рейси.

У найсерйозніших сценаріях держави-члени можуть запросити спільну підтримку цивільного захисту, спільне використання літаків, медичного обладнання та генераторів, і все це цілодобово координується з Брюсселя.

Перебої в русі в Ормузькій протоці, ключовому маршруті доставки нафти, призвели до зростання цін на енергоносії в усьому світі. ЄС підтримує операції з морського спостереження, щоб зберегти цей водний шлях відкритим.

Хоча держави-члени зберігають резерви нафти на випадок надзвичайних ситуацій, вони також можуть обмежувати ціни на енергоносії або надавати пряму фінансову допомогу постраждалим домогосподарствам.

Проблеми

Незважаючи на ці заходи, проблеми залишаються. ЄС не має єдиної системи контролю цін на нафту, держави-члени здебільшого самостійно управляють своїми резервами, а також немає обміну даними про запаси палива в режимі реального часу.

Раніше писали, що уряд Швеції інвестує у створення запасів предметів першої необхідності, зокрема пального, продуктів харчування та генераторів енергії, на випадок криз або війни, що є ще однією ознакою зростаючої стурбованості скандинавської держави щодо поширення конфлікту в регіоні.

