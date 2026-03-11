0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як ЄС захищає своїх громадян та економіку від війни на Близькому Сході

Світ
85
Як ЄС захищає своїх громадян та економіку від війни на Близькому Сході
Як ЄС захищає своїх громадян та економіку від війни на Близькому Сході
Війна між Ізраїлем, Сполученими Штатами та Іраном загрожує європейцям у регіоні та ставить під загрозу енергетичну та економічну ситуацію ЄС.
У відповідь на ескалацію конфлікту між Ізраїлем, Сполученими Штатами та Іраном ЄС вживає заходів для захисту своїх громадян та європейських економік, включаючи евакуаційні рейси та управління запасами нафти, пише euronews.
Читайте також
6 березня міністри закордонних справ ЄС попередили, що конфлікт наражає європейців у регіоні на небезпеку та може спричинити глобальні економічні проблеми. У відповідь вони активували європейські кризові плани.

Що зробили

Щоб захистити своїх громадян, посольства ЄС опублікували попередження про подорожі, підтримують контакт зі своїми громадянами за кордоном та організовують евакуаційні рейси.
Читайте також
У найсерйозніших сценаріях держави-члени можуть запросити спільну підтримку цивільного захисту, спільне використання літаків, медичного обладнання та генераторів, і все це цілодобово координується з Брюсселя.
Перебої в русі в Ормузькій протоці, ключовому маршруті доставки нафти, призвели до зростання цін на енергоносії в усьому світі. ЄС підтримує операції з морського спостереження, щоб зберегти цей водний шлях відкритим.
Хоча держави-члени зберігають резерви нафти на випадок надзвичайних ситуацій, вони також можуть обмежувати ціни на енергоносії або надавати пряму фінансову допомогу постраждалим домогосподарствам.

Проблеми

Незважаючи на ці заходи, проблеми залишаються. ЄС не має єдиної системи контролю цін на нафту, держави-члени здебільшого самостійно управляють своїми резервами, а також немає обміну даними про запаси палива в режимі реального часу.
Раніше писали, що уряд Швеції інвестує у створення запасів предметів першої необхідності, зокрема пального, продуктів харчування та генераторів енергії, на випадок криз або війни, що є ще однією ознакою зростаючої стурбованості скандинавської держави щодо поширення конфлікту в регіоні.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСЕкономіка
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems