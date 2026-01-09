0 800 307 555
Ірак націоналізує нафтове родовище «Західна Курна-2» через санкції проти «Лукойлу»

Енергетика
27
Уряд Іраку ухвалив рішення про націоналізацію діяльності на нафтовому родовищі «Західна Курна-2», одному з найбільших у світі. Це зроблено для забезпечення безперебійного видобутку та уникнення перебоїв, спричинених санкціями США проти російського акціонера «Лукойлу».
Про це повідомляє Reuters.
Державна нафтова компанія Basra Oil Company протягом 12 місяців візьме на себе операції на родовищі, забезпечуючи зарплати персоналу, операційні витрати та виплати субпідрядникам.
Для цього буде використаний рахунок, пов’язаний із нафтовим родовищем Маджнун, а надходження від поставок сирої нафти державним нафтовим маркетологом SOMO додатково підсилять фінансування.
«Ми прагнемо підтримувати безперебійне виробництво та протягом року шукатимемо потенційних покупців частки Лукойлу», — повідомив представник Basra Oil.
«Лукойл» у листопаді оголосив форс-мажор на заводі Західна Курна-2 після введення санкцій разом із «Роснефтью» у рамках політики США щодо конфлікту в Україні.
На родовище припадає близько 0,5% світових поставок нафти та 9% видобутку Іраку, який є другим за величиною виробником ОПЕК після Саудівської Аравії.
Видобуток наразі залишається стабільним на рівні 465−480 тис. барелів на день. Операційна частка «Лукойлу» (75%) на цьому родовищі була її найбільшим іноземним активом. Компанія має час до 17 січня, щоб продати свої закордонні активи відповідно до терміну, встановленого Міністерством фінансів США.
За матеріалами:
Діло
