США послабили санкції проти «Лукойлу»

Сполучені Штати відтермінували до 29 квітня 2026 року санкції проти автозаправних станцій російської нафтової компанії «Лукойл», які розташовані за межами росії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.

Як пише Reuters, йдеться приблизно про 2 тис. АЗС у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в країнах Америки.

У Штатах компанія має близько 200 автозаправок у Нью-Джерсі, Пенсильванії та Нью-Йорку. Крім того, «Лукойл» є «одним із провідних гравців» ринку у Молдові та Болгарії, а також керує близько 600 станціями в Туреччині та понад 300 у Румунії.

Як пояснили в Управлінні з контролю за іноземними активами (OFAC), це рішення ухвалили для того, щоб «пом'якшити шкоду для споживачів і постачальників, які прагнуть здійснювати звичайні операції».

Санкції проти «Лукойлу» і «Роснафти»

Президент Дональд Трамп у жовтні ввів санкції проти «Лукойлу» і «Роснафти». Це стало першими прямими санкціями США проти російських компаній у другому терміні Трампа.

Після введення обмежень з’явився значний інтерес до купівлі міжнародних активів «Лукойлу», які оцінюють приблизно у $22 млрд.

Минулого місяця Міністерство фінансів США дозволило компаніям до 13 грудня вести переговори з компанією про купівлю іноземних активів. Для укладання конкретних угод знадобиться окреме схвалення.

Reuters з посиланням на Міністерство фінансів США раніше писало , що санкції проти російських компаній «Роснафта» і «Лукойл» уже зменшують нафтові доходи росії. Обмеження можуть вплинути і на довгострокові обсяги продажу російської нафти.

