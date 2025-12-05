0 800 307 555
США послабили санкції проти «Лукойлу»

Сполучені Штати відтермінували до 29 квітня 2026 року санкції проти автозаправних станцій російської нафтової компанії «Лукойл», які розташовані за межами росії.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.
Як пише Reuters, йдеться приблизно про 2 тис. АЗС у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в країнах Америки.
У Штатах компанія має близько 200 автозаправок у Нью-Джерсі, Пенсильванії та Нью-Йорку. Крім того, «Лукойл» є «одним із провідних гравців» ринку у Молдові та Болгарії, а також керує близько 600 станціями в Туреччині та понад 300 у Румунії.
Як пояснили в Управлінні з контролю за іноземними активами (OFAC), це рішення ухвалили для того, щоб «пом'якшити шкоду для споживачів і постачальників, які прагнуть здійснювати звичайні операції».

Санкції проти «Лукойлу» і «Роснафти»

Президент Дональд Трамп у жовтні ввів санкції проти «Лукойлу» і «Роснафти». Це стало першими прямими санкціями США проти російських компаній у другому терміні Трампа.
Після введення обмежень з’явився значний інтерес до купівлі міжнародних активів «Лукойлу», які оцінюють приблизно у $22 млрд.
Минулого місяця Міністерство фінансів США дозволило компаніям до 13 грудня вести переговори з компанією про купівлю іноземних активів. Для укладання конкретних угод знадобиться окреме схвалення.
Reuters з посиланням на Міністерство фінансів США раніше писало, що санкції проти російських компаній «Роснафта» і «Лукойл» уже зменшують нафтові доходи росії. Обмеження можуть вплинути і на довгострокові обсяги продажу російської нафти.
За матеріалами:
Finance.ua
Санкції
