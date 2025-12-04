Prada придбала бренд Versace Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Prada придбала бренд Versace

Prada заявила у вівторок, що завершила придбання меншого італійського конкурента Versace.

Про це пише Reuters

за 1,3 мільярда євро. У квітні Prada підписала остаточну угоду про купівлю Versace у американської Capri Holdings приблизно

Заснований у 1978 році Джанні Версаче в Мілані, бренд, відомий своєю сміливою, гламурною естетикою, приєднається до двох основних брендів групи — Prada, під яким він розпочав свою діяльність, та меншого, але швидкозростаючого Miu Miu.

Це знаменує собою різкий стратегічний зсув для Prada.

Донателла Версаче, сестра покійного Джанні, зазначила, що укладання угоди збіглося з його днем ​​народження.

«Сьогодні твій день і день, коли Versace приєднується до родини Prada. Я думаю про твою посмішку на обличчі. Я завжди сумую за тобою», — написала вона в Instagram.

Джанні був застрелений у Маямі в 1997 році.

Лоренцо Бертеллі, син власників Prada Міуччі Пради та Патріціо Бертеллі, повідомив Reuters у листопаді, що стане виконавчим головою Versace після завершення інтеграції.

Він сказав, що Prada вже кілька років прагнула угоди.

«Контакти вже були під час пандемії COVID, переговори велися ще до продажу Capri компанії Tapestry. Коли ця угода зірвалася через антимонопольні проблеми, ми повернулися та спробували пришвидшити процес», — сказав Лоренцо Бертеллі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.