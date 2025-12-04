0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Prada придбала бренд Versace

Фондовий ринок
54
Prada придбала бренд Versace
Prada придбала бренд Versace
Prada заявила у вівторок, що завершила придбання меншого італійського конкурента Versace.
Про це пише Reuters.
У квітні Prada підписала остаточну угоду про купівлю Versace у американської Capri Holdings приблизно за 1,3 мільярда євро.
Заснований у 1978 році Джанні Версаче в Мілані, бренд, відомий своєю сміливою, гламурною естетикою, приєднається до двох основних брендів групи — Prada, під яким він розпочав свою діяльність, та меншого, але швидкозростаючого Miu Miu.
Це знаменує собою різкий стратегічний зсув для Prada.
Донателла Версаче, сестра покійного Джанні, зазначила, що укладання угоди збіглося з його днем ​​народження.
«Сьогодні твій день і день, коли Versace приєднується до родини Prada. Я думаю про твою посмішку на обличчі. Я завжди сумую за тобою», — написала вона в Instagram.
Джанні був застрелений у Маямі в 1997 році.
Лоренцо Бертеллі, син власників Prada Міуччі Пради та Патріціо Бертеллі, повідомив Reuters у листопаді, що стане виконавчим головою Versace після завершення інтеграції.
Він сказав, що Prada вже кілька років прагнула угоди.
«Контакти вже були під час пандемії COVID, переговори велися ще до продажу Capri компанії Tapestry. Коли ця угода зірвалася через антимонопольні проблеми, ми повернулися та спробували пришвидшити процес», — сказав Лоренцо Бертеллі.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems