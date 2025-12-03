Gulliver у Києві поетапно відновлюватиме роботу з 12 грудня Сьогодні 02:33 — Фондовий ринок

Комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку ухвалила рішення про поетапне відкриття ТОК Gulliver. Це рішення ухвалили за результатами ліквідації в окремих частинах будівлі обставин, що спричинили надзвичайну ситуацію.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Після проведення ремонтно-відновлювальних робіт і тестування обладнання профільними підрядниками комісія дозволила відкрити для безпечної експлуатації окремі частини комплексу. Йдеться про два поверхи торгово-розважальної частини.

12 грудня 2025 року відвідувачам знову відкриють доступ до торговельних площ першого та мінус першого поверхів. Цю дату погодили під час попередніх перемовин з орендарями відповідно до їхньої готовності відновити роботу.

Строки відкриття інших поверхів і офісної частини визначатимуть після усунення причин можливої надзвичайної ситуації. Йдеться про наслідки умисного псування та недбалого ставлення до інженерних систем з боку попереднього власника.

Що відомо про ситуацію навколо ТОК Gulliver

26 липня було ухвалено рішення про державну реєстрацію права власності на торговельно-офісний комплекс Gulliver за консорціумом Ощадбанку і Укрексімбанку. Частка Ощадбанку становить 80%, частка Укрексімбанку становить 20%. Комплекс слугував забезпеченням виконання зобов’язань за кредитом. Процедуру стягнення розпочали через невиконання боржником, ТОВ «Три О», умов кредитного договору.

30 жовтня комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку визнала ситуацію в комплексі небезпечною для життя людей і експлуатації будівлі. Це сталося зокрема через відмову працівників ТОВ «Три О» передати в управління критично важливі інженерні комунікації.

Під час обстеження систем життєзабезпечення зафіксували факти умисного вилучення, псування та незаконного вивезення обладнання, необхідного для роботи комплексу. Консорціум державних банків планує ініціювати притягнення винних осіб до цивільної та кримінальної відповідальності.

Усі орендарі ТОК Gulliver звільнені від орендних платежів на весь період тимчасового призупинення роботи комплексу.

