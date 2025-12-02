Україна хоче обміняти ВВП-варанти на облігації з погашенням у 2030−2032 роках Сьогодні 11:33 — Фондовий ринок

Україна запропонувала власникам ВВП-варантів на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B з погашенням у 2030−2032 роках. Також передбачено грошову винагороду до 7%.

Інформація міститься у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та в постанові Кабінету міністрів № 1554 від 1 грудня, передає «Інтерфакс-Україна».

Переговори з власниками варантів

У документі зазначено, що Україна і спеціальний комітет власників ВВП-варантів під час чергового раунду переговорів з 25 по 30 листопада досягли значного прогресу щодо умов обміну.

Консультації триватимуть ще кілька днів, щоб до 5 грудня сторони могли внести узгоджені зміни до Меморандуму про обмін.

Умови облігацій типу B

Базові умови передбачають погашення по 45% основної суми нових облігацій B 1 лютого 2030 року і 1 лютого 2031 року. Решту 10% планують погасити 1 лютого 2032 року.

Ставка за облігаціями становитиме 4% річних у період від розміщення до 1 лютого 2027 року. Далі до 1 серпня 2029 року вона становитиме 5,5% річних. Після цього ставка складатиме 7,25% річних до погашення.

Обмін варантів

Власники варантів, які погодяться на обмін до 12 грудня включно, отримають додатково 7% грошової винагороди, що становить $70 за кожні $1000 номіналу. Ті, хто зробить це з 13 по 17 грудня включно, отримають 4,5%.

Власники, які не братимуть участі в обміні, за умови його затвердження отримають інші єврооблігації типу Б з сумарним коефіцієнтом 1,36. Йдеться про облігації з погашенням у 2030 році та у 2034 році у співвідношенні 0,68 на кожний з випусків. Ставка за ними становитиме 0% до 1 лютого 2027 року. Далі ставка дорівнюватиме 3% до 1 серпня 2033 року, а після цього 7,75% річних.

Процедура ухвалення рішення

Для затвердження рішення необхідний кворум у 75% від загального номіналу паперів. Остаточне рішення очікується 22 грудня.

Україна також може ініціювати делістинг ВВП-варантів за наявності згоди власників 50% номіналу.

Попередні домовленості та умови варантів

Україна і власники ВВП-варантів вже узгоджували зміни у серпні 2022 року. Тоді сторони домовилися відкласти на 14 місяців виплати за 2023 рік, обмежити суму виплат у 2025 році 0,5% ВВП, подовжити термін обігу до 2039 року та надати Україні право викупу паперів у 2024−2027 роках. Виплата, яка припадала на 31 травня 2023 року і оцінювалася приблизно у $100 млн, була перенесена на 1 серпня 2024 року. На цю суму було нараховано 7,75% річних.

Початкові умови 2015 року передбачали, що виплат не буде, якщо приріст ВВП нижчий за 3%. Якщо приріст становитиме 3−4%, виплата дорівнюватиме 15% перевищення показника над 3%. Якщо приріст вищий за 4%, додатково сплачуватиметься 40% перевищення показника над 4%. Виплати з 2021 по 2025 рік були обмежені 1% ВВП.

Відсутність таких обмежень після 2025 року викликала критику частини політиків та експертів.

