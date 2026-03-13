Під Києвом з’явиться новий індустріальний парк: що там буде

Уряд ухвалив рішення про включення нового індустріального парку «Сталева Київщина» (Київська область) до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про це повідомило Мінекономіки.

Що це дає

Реалізація цього проєкту дозволить створити орієнтовно 400 нових робочих місць у секторі переробної промисловості.

Концепція індустріального парку «Сталева Київщина» розрахована на 49 років та охоплює площу майже 12 га у Білоцерківській громаді Київської області.

Ключовий акцент проєкту — розвиток металообробного кластеру із залученням близько 3,5 млрд грн інвестицій.

Ініціатор створення ТОВ «ГРАНДСТІЛ» планує залучити фінансування з різних джерел — власні кошти ініціатора, державне стимулювання, а також інвестицій майбутніх учасників та інших суб’єктів.

Що там буде

На території нового парку розвиватимуться підприємства за наступними пріоритетними напрямками:

Оброблення металів та нанесення покриття на метали;

Механічне оброблення металевих виробів;

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;

Виготовлення будівельних металевих конструкцій і виробів;

Виготовлення інших готових металевих виробів.

«Ми продовжуємо розширювати інвестиційну карту України, створюючи умови для переходу від експорту сировини до глибокої переробки. „Сталева Київщина“ стане точкою росту для промисловості регіону. Це не лише нові надходження до бюджету громади, а й реальний крок до технологічної модернізації галузі. Наша мета в межах політики „Зроблено в Україні“ — щоб кожен такий проєкт ставав магнітом для інновацій та гарантією стабільної зайнятості для українців», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Державне стимулювання індустріальних парків спрямоване на зростання частки переробної промисловості у структурі ВВП та підвищення інвестиційної привабливості українських громад.

