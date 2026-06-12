PINBank відновив роботу після купівлі поляками Сьогодні 16:18 — Фондовий ринок

Наприкінці квітня 100% акцій PinBank були продані компанії UAB Zen.com за 175 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) завершив процедуру врегулювання АТ «Перший інвестиційний банк» (PINBank). Банк відновив платоспроможність і повернувся до повноцінної роботи на ринку.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування.

Новий власник банку — литовська фінтех-компанія UAB Zen.com — здійснив докапіталізацію установи та забезпечив виконання всіх необхідних вимог Національного банку. У зв’язку з цим Фонд гарантування припинив повноваження свого куратора в банку, а PinBank відновлює діяльність як повноцінний учасник банківського ринку.

Це також означає скасування всіх тимчасових обмежень, передбачених законодавством про систему гарантування вкладів, зокрема щодо виконання банком зобов’язань перед клієнтами, виплати депозитів і нарахування відсотків за вкладами.

Банк продали інвестору за 175 млн грн

PinBank був визнаний неплатоспроможним у лютому 2026 року. Наприкінці квітня 100% акцій банку були продані компанії UAB Zen.com за 175 млн грн.

У Фонді гарантування зазначають, що обраний механізм врегулювання дозволив забезпечити безперервне обслуговування клієнтів, повністю зберегти кошти вкладників і кредиторів, а також уникнути додаткового навантаження на систему гарантування вкладів.

Докапіталізація PINBank та виконання необхідних вимог регулятора новим власником створили необхідні передумови для відновлення повноцінної роботи банку та його подальшого розвитку на українському ринку фінансових послуг.

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«Успішне завершення усіх процедур врегулювання відкриває нову сторінку в історії PINBank. Для Zen.com — європейської фінтех-компанії, що обслуговує клієнтів на 33 ринках, — ця інвестиція є свідченням нашої довгострокової прихильності до розбудови сучасної фінансової інфраструктури та підтримки економічного зростання за допомогою інновацій та стабільності. Ми віримо, що Україна має значний довгостроковий потенціал, і пишаємося тим, що допомагаємо PINBank стати надійною, стійкою та готовою до майбутнього фінансовою установою», — зазначив Міхал Богуславський, генеральний директор Zen.com у Європі.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що польська фінтех-компанія ZEN перемогла у конкурсі на купівлю неплатоспроможного ПІН Банку, який був конфіскований у російського олігарха Євгена Гінера, придбавши 100% його акцій із подальшою докапіталізацією фінустанови. Так, 100% акцій банку були продані за 175 млн грн.

Експрезидент Польщі, член наглядової ради UAB Zen.com Анджей Дуда заявляв , що придбання українського ПІН Банку польською фінтех-компанією свідчить про довіру до України та готовність європейського бізнесу інвестувати в її післявоєнне відновлення. Він додав, що польський власник планує інтегрувати український банк у фінансовий ринок ЄС, що має сприяти відновленню економіки та розвитку фінансової системи України на її шляху до Євросоюзу.

Також ми писали , що польська фінтех-компанія не планує найближчим часом виходити на банківський ринок із кредитними продуктами. Компанія планує протягом двох найближчих років вклаcти в розвиток українського банку приблизно 20 млн євро.

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