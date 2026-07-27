Dassault збільшила продажі та виробництво літаків Rafale Сьогодні 23:23 — Фондовий ринок

Французька Dassault Aviation опублікувала свої результати за перше півріччя 2026 року. Компанія показала чистий обсяг продажів на 4,157 млрд євро період, які стали вищими показниками за перше півріччя 2025 року з 2,854 млрд євро.

Про це повідомляє Defense Express

За словами експертів, для України темпи виробництва винищувачів та поточний портфель замовлень мають справді практичне значення, враховуючи домовленість щодо закупівлі 16 винищувачів Rafale, які мають бути поставлені у 2028−2029 роках.

«Відповідно до звіту, за перші шість місяців 2026 року Dassault передала замовникам 12 винищувачів Rafale, з них 2 для повітряних сил Франції, а ще 10 — для іноземних замовників. Поточних загальний обсяг твердих замовлень на ці винищувачі складає 208 одиниць станом на 30 червня. З них — 43 Rafale мають бути поставлені до збройних сил Франції, а ще 165 — іншим країнам», — пояснили у матеріалі.

Аналітики кажуть, що така кількість не включає планове замовлення від України, адже 13 липня між Києвом та Парижем було підписано політичну домовленість, а саме «дорожню карту» закупівлі 16 винищувачів, а не тверде замовлення. Крім того, звіт компанії не містить очікуване велике замовлення від Індії на 114 Rafale.

«Загальна кількість вироблених Rafale за 6 місяців 2026 року складає 12 одиниць. Вона більша за минулорічний показник за аналогічний період, коли було вироблено 7 винищувачів. Але загальний план на 2026 рік — постачання 28 винищувачів. Це на 2 машини більше, ніж у 2025 році», — додали у матеріалі.

УНІАН За матеріалами:

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