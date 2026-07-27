Китайський виробник пам’яті за день подорожчав майже до $500 млрд — чому так Сьогодні 14:23 — Фінтех і Картки

Китайський виробник пам’яті за день подорожчав майже до $500 млрд — чому так

Акції китайського виробника оперативної пам’яті ChangXin Memory Technologies (CXMT) зросли на 472% у перший день торгів на біржі Star Market у Шанхаї.

Завдяки такому стрімкому зростанню ринкова капіталізація компанії досягла 3,31 трлн юанів (близько $489 млрд), що зробило її найдорожчою компанією серед тих, чиї акції торгуються на китайських біржах, пише SCMP.

Під час IPO компанія оцінила акції у 8,66 юаня, однак уже на відкритті торгів вони коштували 49,50 юаня. Загальний обсяг розміщення може сягнути 66,6 млрд юанів, перевершивши попередній рекорд SMIC, яка у 2020 році залучила 53,2 млрд юанів.

Попит на акції CXMT виявився надзвичайно високим. Кількість заявок від роздрібних інвесторів у 244 рази перевищила доступний обсяг, тому шанс отримати акції під час розміщення становив менш ніж 0,5%.

Компанія також привернула увагу великих стратегічних інвесторів, серед яких структури, пов’язані з Alibaba Cloud та виробником електромобілів Nio.

CXMT була заснована у 2016 році та спочатку виробляла енергоефективну пам’ять DRAM для смартфонів. Згодом компанія освоїла виробництво DDR5 для персональних комп’ютерів і серверів, що дозволило їй активніше працювати на ринках хмарних обчислень та інфраструктури штучного інтелекту. За даними Omdia, наприкінці 2025 року CXMT контролювала 7,67% світового ринку DRAM, поступаючись лише Samsung, SK Hynix та Micron.

Фінансові показники компанії також стрімко зростають. У першому кварталі 2026 року її виручка збільшилася на 719% у річному вимірі — до 50,8 млрд юанів, а чистий прибуток досяг 24,76 млрд юанів.

Аналітики зазначають, що додатковий капітал допоможе CXMT швидше розширювати виробництво та розвивати технології. Водночас вони вважають, що компанії ще належить пройти довгий шлях, перш ніж вона зможе на рівних конкурувати з трьома світовими лідерами ринку пам’яті.

Економічна Правда За матеріалами:

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