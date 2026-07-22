ПАРТНЕРСЬКА ПриватБанк та Mastercard запускають кредитну бізнес-картку для ФОП із прогнозованим лімітом та пільговим періодом 55 днів Сьогодні 09:10 — Фінтех і Картки

ПриватБанк та Mastercard оголосили про запуск бізнес-картки

Українські підприємці отримали новий інструмент для управління коштами та планування витрат. ПриватБанк та Mastercard оголосили про запуск бізнес-картки для фізичних осіб-підприємців із спеціальним кредитним лімітом «Підприємницький».

Ключова особливість бізнес-картки — прогнозований кредитний ліміт, розмір якого прив’язаний до офіційно задекларованого доходу підприємця. Ліміт становить 10% від доходу, але не перевищує 500 тис. грн. Ще одна перевага бізнес-кредитки — можливість розділити власні та кредитні кошти. Кредитний ліміт можна відкрити на окремому рахунку, що спрощує контроль за витратами та облік операцій.

«На відміну від класичних кредитних продуктів для мікро бізнесу, кредитна бізнес-картка є зручним та простим інструментом для закриття бізнес-потреб, — відзначає член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв. — Ми розраховуємо, що бізнес-кредитка стане щоденним фінансовим інструментом для планування витрат на ведення господарської діяльності».

Ліміт має пільговий період до 55 днів. Це дає бізнесу майже два місяці доступу до додаткового фінансування без сплати відсотків та комісій. За цей час підприємець може профінансувати закупівлю товару, реалізувати його та повернути кошти банку.

Кредитна бізнес-картка з лімітом «Підприємницький» доступна для всіх клієнтів у Приват24 для бізнесу.

Відкрити картку можна за посиланням

ПриватБанк За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.