ПАРТНЕРСЬКА Від довгого введення реквізитів до кількох секунд: що змінив àбанк для своїх клієнтів Сьогодні 11:30 — Фінтех і Картки

Від довгого введення реквізитів до кількох секунд: що змінив àбанк для своїх клієнтів

Щоденні банківські операції мають бути простими та не забирати зайвий час. Проте навіть звичайний платіж за IBAN часто перетворюється на процес, що потребує максимальної уважності: десятки символів, перевірка кожної цифри та ризик помилитися під час ручного введення реквізитів.

Саме тому в àбанку вирішили переглянути звичний сценарій здійснення таких платежів. У новому оновленні застосунку àbank24 представив рішення, яке дозволяє позбутися ручного введення реквізитів і зробити створення переказів значно швидшими.

Відтепер клієнтам достатньо завантажити фото або скриншот із реквізитами чи скористатися камерою смартфона. Застосунок автоматично розпізнає дані, самостійно заповнює необхідні поля для платежу, а користувачу залишається лише перевірити інформацію, ввести суму та підтвердити переказ.

Як скористатися новою можливістю:

відкрити в àbank24 розділ «Платежі за IBAN»;

натиснути на значок скріпки;

обрати фото або скриншот із реквізитами чи скористатися камерою смартфона;

дочекатися автоматичного розпізнавання реквізитів;

перевірити дані, ввести суму та підтвердити платіж.

Функція працює як із зображеннями, що зберігаються в галереї смартфона, так і з реквізитами на паперових документах або екрані іншого пристрою.

Автоматичне розпізнавання реквізитів допомагає уникнути ручного введення довгих номерів рахунків, зменшує ризик випадкових помилок і скорочує час, необхідний для оформлення платежу.

У àбанку зазначають, що розвиток спрямований насамперед на те, щоб повсякденні операції були максимально простим та інтуїтивним. Кожне нове оновлення створюється з урахуванням реальних дій у використанні застосунку, щоб клієнти витрачали менше часу на рутинні дії та більше — на справді важливі справи.

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