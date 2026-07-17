Єврокомісія дозволила продавати Apple Watch та AirPods без знімних акумуляторів Сьогодні 04:22 — Фінтех і Картки

Єврокомісія дозволила продавати Apple Watch та AirPods без знімних акумуляторів

Виробникам не доведеться повністю переробляти конструкцію таких пристроїв, як Apple Watch, лише заради створення швидкого доступу до батареї.

Компанії зможуть і надалі використовувати герметичні корпуси, клейові з’єднання та компактне компонування, якщо самостійне відкриття пристрою може погіршити його безпеку, міцність або захист від води.

Що саме змінила Єврокомісія

Загальне правило Регламенту ЄС про батареї передбачає, що портативні акумулятори у споживчих пристроях повинні бути знімними та замінюваними протягом усього терміну служби техніки. З 18 лютого 2027 року користувач має отримати можливість замінити батарею без пошкодження самого пристрою.

Однак для окремих категорій техніки діятимуть винятки. Європейська комісія вирішила, що батарею може замінювати незалежний кваліфікований спеціаліст, а не власник пристрою, якщо доступ користувача до акумулятора створює ризик пошкодження, проколу елемента живлення або втрати герметичності корпусу.

У документі прямо згадуються носимі пристрої, серед яких:

смартгодинники;

фітнес-трекери;

розумні окуляри;

електроніка, вбудована в одяг та аксесуари;

інші компактні пристрої, які носять на тілі.

Виняток застосовуватиметься не автоматично до всієї категорії. Виробник повинен буде довести, що доступ користувача до батареї справді може вплинути на безпеку, довговічність, пилозахист, ударостійкість або водонепроникність конкретної моделі.

Чому Apple Watch не доведеться кардинально змінювати

Конструкція Apple Watch передбачає надзвичайно щільне розміщення компонентів усередині невеликого корпусу. Акумулятор, дисплей, датчики, бездротові модулі та система вібровідгуку займають практично весь доступний простір.

Щоб зробити батарею легко знімною для звичайного користувача, Apple довелося б додати окрему кришку, механічні фіксатори або інший спосіб відкривання корпусу. Це могло б збільшити товщину годинника, скоротити корисний внутрішній простір та ускладнити забезпечення водостійкості.

Європейська комісія визнала, що мініатюризація носимої електроніки іноді робить безпечну самостійну заміну акумулятора нереалістичною. Під час відкривання щільно закритого корпусу користувач може пошкодити літій-іонний елемент або неправильно відновити герметичність.

Для Apple це важливе рішення, адже компанія зможе зберегти нинішню концепцію Apple Watch без створення окремої європейської версії зі знімною батареєю. Водночас акумулятор не стає «незамінним»: його повинні мати змогу безпечно зняти та встановити незалежні ремонтні фахівці.

Що буде з AirPods

У прийнятому документі Європейської комісії AirPods окремо не називаються. Тому твердження про повне автоматичне звільнення всіх бездротових навушників від нових вимог поки що потребує обережного трактування.

Компактні навушники також використовують надзвичайно малі акумулятори та герметичні корпуси, тому окремі моделі потенційно можуть відповідати критеріям винятку. Проте виробникам доведеться обґрунтовувати, що доступ користувача до батареї загрожує безпеці або функціональності пристрою.

Для AirPods це особливо важливо, оскільки їхні акумулятори швидше втрачають місткість через невеликий фізичний розмір і регулярні цикли заряджання. Нині заміна батареї в таких навушниках залишається технічно складною, а ремонт часто економічно поступається придбанню нового комплекту.

Які ще пристрої отримали виняток

Європейська комісія додала шість нових категорій до переліку техніки, де батарею дозволено замінювати професіоналам. Крім носимої електроніки, до них належать окремі електричні іграшки, бездротові термометричні щупи для приготування їжі, медичні системи введення препаратів та обладнання для використання у вибухонебезпечних середовищах.

Також виняток поширюється на спеціалізовані телематичні пристрої, які встановлюються на даху сільськогосподарської або будівельної техніки та працюють в умовах пилу, вологи, ударів і постійної вібрації.

Головним критерієм залишається безпека. Якщо самостійне відкривання корпусу може призвести до потрапляння води, витоку речовин з акумулятора, порушення роботи медичного обладнання або інших небезпечних наслідків, батарею дозволять замінювати лише фахівцям.

iLenta За матеріалами:

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