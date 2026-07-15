Як правильно знищити стару кредитку Сьогодні 09:50 — Фінтех і Картки

Як знищити стару кредитну картку, джерело фото: pexels.com

Уявімо ситуацію: кілька років тому в одному з банків ви оформили кредитну картку. Карта довго припадала пилом у ящику вашого письмового столу, ви навіть кілька разів нею скористалися. А сьогодні ви чітко розумієте, що ця кредитка вам не потрібна. Як правильно вчинити з нею?

Finance.ua з’ясував, якою має бути послідовність дій під час закриття банківської кредитної картки.

Як правильно утилізувати стару кредитку

Насамперед необхідно дізнатися, чи не залишилися ви винні банку. Навіть якщо борг за картковим рахунком становить лише кілька копійок, його потрібно терміново сплатити. Навіть невеликий борг може призвести до нарахувань відсотків, пені за прострочення, і тоді вам доведеться заплатити набагато більше. Як тільки банк підтвердить нульову заборгованість карткою, її слід заблокувати. Заблокованою карткою ніхто не зможе скористатися. Це означає, що вам не загрожують додаткові фінансові втрати.

Як варіант можна (але не обов’язково) повернути до банку карту. У цьому випадку банк зобов’язаний видати довідку про те, що картку повернуто до банку.

Після того, як картка та рахунок до неї заблоковані, необхідно подати до банку заяву на закриття карткового рахунку. Зазвичай банк самостійно складає його клієнту, вам залишиться лише підписати його. Краще мати копію цієї заяви із позначкою банку.

Стандартна процедура закриття рахунку триває 45 днів. Насправді це вимога міжнародних платіжних систем. Справа в тому, що операції за рахунком картки можуть відбуватися з деяким запізненням. Також вони можуть бути скасовані.

Щоб пройти всі відкладені транзакції, рахунок картки можна закрити лише за 45 днів після того, як клієнт подасть заяву.

Як правильно утилізувати стару кредитку, джерело фото: pexels.com

Якщо рахунок закрито, потрібно вимагати у банку довідку про закриття карткового рахунку. Вона буде підтвердженням того, що ви банку нічого не винні. У цьому випадку за деякий час банк не зможе вимагати доплатити «заборгованість, що раптово вилізла».

Отримавши довідку про закриття рахунку, ви можете видихнути. З банком ви попрощалися. Тепер із карткою можна робити що завгодно. Найобережніші ріжуть її ножицями на кілька частин; деякі водії залишають, щоб використовувати як скребок для льоду взимку (недовговічний, але часом дуже зручний).

Відомі випадки, коли старі непотрібні карти продають колекціонерам. Виявляється, є цілий напрямок колекціонування — банкокартія.

Якщо ж за деякий час ви зрозумієте, що мати одну-дві (а іноді — і набагато більше) картки з кредитним лімітом — не так уже й погано, виникає питання, де сьогодні відкрити нову кредитну картку найвигідніше.

Йти в той же банк, де перед тим закрили стару карту, зовсім необов’язково. На українському банківському ринку є досить цікаві пропозиції. Ми підготували для вас кілька цікавих варіантів, вартих вашої уваги.

П’ять варіантів, де краще відкрити «свіжу» кредитку

Кредитна картка «Стартова» Банк Альянс

2024 року на банківському ринку з’явилася кредитна карта «Стартова», що поєднує відразу три істотні переваги:

1). Пільговий період до 92 днів, що діє не тільки під час відкриття картки (як у деяких інших банків), а й наступними місяцями, що дозволяє з більшою легкістю залишатися у пільговому періоді та не платити банку за користування кредитним лімітом.

2). Кредитний ліміт до 300 тис. грн, що більше ніж у деяких інших банків;

3). Виплата кешбеку в розмірі 1% майже на всі витрати за участю картки, включаючи поповнення мобільного телефону на сайті оператора. Карта відкривається за кілька хвилин через мобільний застосунок, тобто йти за нею у відділення не потрібно. Якщо ж знадобиться пластик, банк безкоштовно надішле його на зручне відділення «Нової Пошти».

Карта Gold від Банк Кредит Дніпро

Головний плюс кредитнох картки Gold, яку пропонує Банк Кредит Дніпро , — це величезний кредитний ліміт — до 1 млн грн.

Банк запустив програму нарахування та виплати кешбеку за операціями по карті: можна вибрати 4 з 8 категорій та отримувати за ними кешбек до 5% (за кредитні гроші).

Карту легко поповнити як безготівково (всі зарахування — безкоштовні), так і готівкою у відділенні банку.

Кредитна картка «ВсеМожу онлайн» ПУМБ

Кредитну картку, яку пропонує ПУМБ , можна оформити не лише в Україні, а й за кордоном на іноземний телефонний номер. Карту легко відкрити дистанційно через мобільний застосунок. На всі операції потрібно не більше 5 хвилин.

Серед переваг картки — можливість легко керувати кредитним лімітом, збільшуючи або зменшуючи його залежно від потреб клієнта.

Для клієнтів, які оформили кредитну картку «ВсеМожу онлайн», доступна така послуга, як «Платіть частинами» — розстрочка без першого платежу в день покупки (перший платіж — протягом місяця після здійснення покупки) та без переплат на максимальний термін до 24 місяців. В Україні понад 800 торгових мереж та магазинів підтримують послугу «Платіть частинами» — як для офлайн, так і для онлайн-покупок.

Кредитна картка «GlobusPlus» Глобус Банк

За кредитною карткою «GlobusPlus» Глобус Банк пропонує один із найбільших кешбеків на українському банківському ринку — 2% на продукти та комунальні платежі, 2,5% за кредитні гроші на аптеки, кафе та ресторани, одяг та взуття, а на проїзд у громадському транспорті кешбек взагалі становить 20%.

Карту легко поповнити готівкою без комісії через мережу терміналів City24 та Easypay або переказом з картки на картку.

За місяць із карткою «GlobusPlus» можна заробити до 600 грн кешбеку, що більше, ніж для інших кредитних карток, а з такими ставками кешбеку отримати таку суму цілком реально.

Кредитна картка «Smart» Юнекс Банк

Карта об’єднала у собі всі основні переваги безкоштовної кредитної картки: поповнення без комісії, пільговий період до 62 днів та кешбек практично на всі витрати. Причому кешбек — без обмеження за сумою протягом місяця. У разі, якщо не вийде погасити всю заборгованість у пільговому періоді, банк пропонує заплатити мінімальний платіж у розмірі лише 3% від суми заборгованості плюс нараховані відсотки.

Недолік: банк вкрай неохоче дає кредитний ліміт тим, хто не має офіційних доходів.

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