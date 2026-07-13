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ФОПи зможуть подавати податкові декларації та платити податки через Приват24

Фінтех і Картки
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Новий сервіс доступний для ФОП 1-ї, 2-ї та 3-ї груп.
Новий сервіс доступний для ФОП 1-ї, 2-ї та 3-ї груп.
ПриватБанк додав до застосунку Приват24 сервіс подання податкових декларацій платника єдиного податку. Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати звітність безпосередньо через мобільний застосунок без використання додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ.
Про це повідомила пресслужба банку.
«Ми зробили ще один крок до моделі „банк як цифровий центр бізнесу“, де підприємці можуть управляти фінансами, звітністю та обов’язковими платежами зі смартфона, витрачаючи мінімум часу на бюрократичні процедури, — відзначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв. — Інтеграція електронної звітності в мобільний застосунок зменшить адміністративне навантаження на малий бізнес та мінімізує ризик помилок під час заповнення документів».

Декларація формуватиметься автоматично

Новий сервіс доступний для ФОП 1-ї, 2-ї та 3-ї груп.
Ключова особливість рішення — автоматичне формування декларації. Система аналізує транзакції за рахунками підприємця в ПриватБанку, самостійно розраховує дохід та заповнює необхідні поля документа.
Підприємцю залишається лише перевірити інформацію та підписати декларацію через SmartID.
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Податки можна буде сплатити одразу після подання звітності

Після підписання документ миттєво надсилається до Державної податкової служби. На основі прийнятого звіту одразу можна сплатити податки в тому ж застосунку.

Де знайти новий сервіс

Сервіс доступний у Єдиному застосунку Приват24 у розділі «Податкові декларації».
У цьому ж розділі користувачі можуть переглядати раніше подані звіти та створювати нові декларації.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в мобільному застосунку Приват24 з’явилася нова функція — сканер IBAN для миттєвого заповнення реквізитів. Новий інструмент автоматично розпізнає номер рахунку з квитанції, рахунку, виписки або навіть фото з IBAN та миттєво підтягує його у платіжну форму. Скористатися функцією можна в розділі «Платежі». Для цього потрібно обрати пункт «За реквізитами» та натиснути на іконку сканера.
Крім того, в мобільному застосунку Приват24 з’явився новий розділ «Облігації», у якому можна купувати та продавати облігації внутрішньої державної позики. У застосунку доступний широкий перелік ОВДП у гривні, доларах та євро. Мінімальна сума інвестиції становить 1000 гривень.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПриватБанкПриват24
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