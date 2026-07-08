ПАРТНЕРСЬКА В Україні простежується тренд зростання частки безготівкових розрахунків, — експерт Ідея Банк Сьогодні 16:12 — Фінтех і Картки

В Україні простежується тренд зростання частки безготівкових розрахунків, — експерт Ідея Банк

Кредитні й дебетові картки дедалі частіше стають для українців головним способом для розрахунку в магазинах і підприємствах сфери послуг. В Ідея Банку розповіли, як змінилася 2026 року частка операцій зі зняття готівки з карток та як зростає частка безготівкових платежів.

У Національному банку України нещодавно поінформували, що частка безготівкових розрахунків в Україні невпинно зростає. За даними НБУ, кількість операцій (безготівкових і з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами в першому кварталі 2026 року становила 2 300 млн шт., а їхня сума — 1 830,6 млрд грн. До того ж безготівковими були 2 208,8 млн операцій на загальну суму 1 232,5 млрд грн. Це більше на 5,9% та на 14,8% відповідно проти першого кварталу 2025 року.

В Ідея Банку підтвердили озвучений Національним банком тренд — безготівкових платежів стає все більше, тим часом як кількість операцій зі зняття готівки то скорочується, то знову зростає.

«Ми спостерігаємо стійкий тренд зростання безготівкових операцій за картками банку. Клієнти дедалі активніше використовують картки для безготівкових переказів, повсякденних розрахунків, онлайн-покупок та оплат через цифрові гаманці. За нашими даними, за п’ять місяців 2026 року проти аналогічного періоду 2025 року сума безготівкових операцій зросла на 15,75%. Це відповідає загальноринковим тенденціям, про які повідомляє Національний банк України», — зазначає директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банк Віталій Могильов.

На його думку, зростанню обсягів безготівкових платежів сприяють розвиток цифрових сервісів, поширення безконтактних оплат, а також звичка клієнтів використовувати картки як основний платіжний інструмент.

Цікавою 2026 року є і тенденція до певного зростання й операцій зі зняття готівки з платіжних карток, що експерти пояснюють активізацією споживчого кредитування та зростанням зацікавленості депозитами.

«За перші п’ять місяців 2024 року частка операцій зі зняття готівки становила близько 25,75% від загальної кількості видаткових операцій клієнтів, за аналогічний період 2025 року цей показник знизився до 20,45%, проте 2026 року знову зріс до 24,04% внаслідок збільшення обсягів готівкових кредитів і портфеля депозитів. Зі збільшенням кількості депозитних операцій закономірно зростає й кількість випадків, коли клієнти після завершення строку вкладу отримують кошти готівкою», — зазначає директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банк Віталій Могильов.

Що ж стосується оформлення платіжних карток, то, як повідомили в Ідея Банку, нині клієнтам доступні дебетові картки для щоденних розрахунків, отримання заробітної плати, соціальних виплат і здійснення онлайн-платежів. Оформити картку можна у відділенні банку, а в мобільному застосунку O. Bank доступне дистанційне замовлення цифрової картки. «Термін оформлення для діючого клієнта становить від однієї хвилини для цифрової картки до трьох днів для фізичної картки. Поповнювати картки можна через мобільний застосунок, каси Банку, платіжні термінали партнерів та переказами з інших банків», — зазначає директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банк Віталій Могильов.

Водночас, за словами експерта, нині в Україні кредитні картки залишаються одним з найзатребуваніших продуктів, адже дозволяють отримати доступ до кредитного ліміту для фінансування поточних потреб і непередбачуваних витрат.

Він також повідомив, що в Україні очікується подальше зростання частки безготівкових розрахунків, адже нині платіжна картка вже перестала бути лише інструментом доступу до рахунку — вона є частиною цифрової фінансової екосистеми клієнта.

Нагадаємо, станом на квітень 2026 року, Ідея Банк випустив понад 470 тисяч кредитних карток. Минулого року НБУ додав АТ «Ідея Банк» до переліку системно важливих банків України, і 16 червня НБУ підтвердив знову цей статус для АТ «Ідея Банк».

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