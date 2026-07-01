ТОП-3 способи викрадення фінансового номера телефону Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

ТОП-3 способи викрадення фінансового номера телефону

Експерти освітньої платформи Нацбанку «Гаразд» пояснили, як працюють найпоширеніші шахрайські схеми щодо заволодіння фінансовим номером телефону.

1. Викрадення телефону

Найбанальніший спосіб — фізично заволодіти вашим смартфоном. Якщо SIM-картка захищена простим PIN-кодом на кшталт «1111» чи «1234», отримати до неї доступ не складе труднощів.

Після цього аферист може скористатися персональними даними власника, увійти до мобільного банкінгу та розпоряджатися рахунками.

2. Відновлення SIM-картки

Ще одна поширена схема — перевипуск SIM-картки під виглядом втраченої. Для цього шахраї спочатку збирають інформацію, яка може знадобитися мобільному оператору.

Наприклад, неодноразово телефонують із різних незнайомих номерів, сподіваючись, що людина передзвонить хоча б на один із них, а також поповнюють її рахунок на символічну суму.

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Даних про останні дзвінки та час такої транзакції іноді достатньо, аби нашкодити абонентові, який користується звичайним передплаченим номером. Якщо ж ви маєте оформлений контракт — «відновити» SIM-картку дистанційно не вдасться.

3. Виманювання коду з SMS від оператора

Ще один варіант — отримати від жертви код підтвердження, який надсилає мобільний оператор. Для цього зловмисник реєструється в особистому кабінеті, після чого власник номера отримує SMS. Якщо повідомити дані звідти стороннім, SIM-картку також можуть перевипустити без вашого відома.

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Фінансовий номер варто захищати так само ретельно, як і банківську картку.

Як захистити свій фінансовий номер

Не розголошуйте свій фінансовий номер телефону, логін та пароль до онлайн-кабінету, SMS-коди, що надходять від мобільного операторів, PUK-код та серійний номер SIM-картки. Зареєструйтеся в онлайн-кабінеті мобільного оператора та «прив'яжітьˮ свій телефонний номер до паспортних даних або ж перейдіть на контрактне обслуговування. Встановіть PIN-код на SIM-картку зі складним 8-значним паролем та пароль блокування екрану телефона. Будьте пильними, якщо вам телефонують з незнайомих номерів та ще й поповнюють рахунок. Якщо таке сталося, попередьте мобільного оператора, зверніться до банку та за необхідності заблокуйте свої картки, рахунки і обліковий запис онлайн-банкінгу. Якщо маєте таку можливість, заведіть окремий фінансовий номер, відмінний від того, яким ви користуєтеся для повсякденного спілкування.

Раніше ми писали, що в Україні шахраї почали розсилати електронні листи нібито від імені судових органів із повідомленням про виклик на судове засідання у кримінальному провадженні.

Також ДПС попереджала : українці масово отримують фейкові листи від імені податкової. У таких повідомленнях зазвичай йдеться про нібито виявлені розбіжності у звітності або необхідність терміново ознайомитися з актом перевірки та надати пояснення, аби уникнути адміністративного арешту активів.

Ми також писали про схеми шахрайства в Інтернет-банкінгу. Як себе захистити.

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