ТОП-3 способи викрадення фінансового номера телефону

Даних про останні дзвінки та час такої транзакції іноді достатньо, аби нашкодити абонентові, який користується звичайним передплаченим номером. Якщо ж ви маєте оформлений контракт — «відновити» SIM-картку дистанційно не вдасться.
3. Виманювання коду з SMS від оператора
Ще один варіант — отримати від жертви код підтвердження, який надсилає мобільний оператор. Для цього зловмисник реєструється в особистому кабінеті, після чого власник номера отримує SMS. Якщо повідомити дані звідти стороннім, SIM-картку також можуть перевипустити без вашого відома.
Фінансовий номер варто захищати так само ретельно, як і банківську картку.
Як захистити свій фінансовий номер
Не розголошуйте свій фінансовий номер телефону, логін та пароль до онлайн-кабінету, SMS-коди, що надходять від мобільного операторів, PUK-код та серійний номер SIM-картки.
Зареєструйтеся в онлайн-кабінеті мобільного оператора та «прив'яжітьˮ свій телефонний номер до паспортних даних або ж перейдіть на контрактне обслуговування.
Встановіть PIN-код на SIM-картку зі складним 8-значним паролем та пароль блокування екрану телефона.
Будьте пильними, якщо вам телефонують з незнайомих номерів та ще й поповнюють рахунок. Якщо таке сталося, попередьте мобільного оператора, зверніться до банку та за необхідності заблокуйте свої картки, рахунки і обліковий запис онлайн-банкінгу.
Якщо маєте таку можливість, заведіть окремий фінансовий номер, відмінний від того, яким ви користуєтеся для повсякденного спілкування.
Раніше ми писали, що
в Україні шахраї почали розсилати електронні листи нібито від імені судових органів із повідомленням про виклик на судове засідання у кримінальному провадженні.
Також ДПС попереджала: українці масово отримують фейкові листи від імені податкової. У таких повідомленнях зазвичай йдеться про нібито виявлені розбіжності у звітності або необхідність терміново ознайомитися з актом перевірки та надати пояснення, аби уникнути адміністративного арешту активів.
Ми також писали про схеми шахрайства в Інтернет-банкінгу. Як себе захистити.