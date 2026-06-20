Як підприємцю захистити гроші від шахраїв

Фізичні особи-підприємці дедалі частіше стають мішенню для шахраїв. Бізнес-рахунки є привабливою ціллю для зловмисників, адже на них зазвичай зберігаються кошти для операційної діяльності. Навіть часткова втрата цих грошей може створити серйозні фінансові труднощі для роботи підприємства.
Фахівці «Фінкульту» наголошують, фінансова безпека має бути одним із ключових елементів управління бізнесом нарівні з обліком доходів та витрат.
Найпоширеніші шахрайські схеми
Однією з найпоширеніших схем залишаються дзвінки нібито від працівників банку. Під приводом «захисту коштів» шахраї намагаються дізнатися код із SMS, PIN-код або пароль до інтернет-банкінгу. Памʼятайте: працівники банків ніколи не запитюуть конфіденційні дані клієнтів.
Також зловмисники активно використовують фішингові листи, які надходять від імені банків, податкової служби чи інших установ. Перехід за посиланням із такого повідомлення може призвести до викрадення логінів і паролів.