Як підприємцю захистити гроші від шахраїв Сьогодні 14:17 — Особисті фінанси

Поради бізнесменам, як захиститися від шахраїв, Фото: magnific

Фізичні особи-підприємці дедалі частіше стають мішенню для шахраїв. Бізнес-рахунки є привабливою ціллю для зловмисників, адже на них зазвичай зберігаються кошти для операційної діяльності. Навіть часткова втрата цих грошей може створити серйозні фінансові труднощі для роботи підприємства.

Фахівці «Фінкульту» наголошують , фінансова безпека має бути одним із ключових елементів управління бізнесом нарівні з обліком доходів та витрат.

Найпоширеніші шахрайські схеми

Однією з найпоширеніших схем залишаються дзвінки нібито від працівників банку. Під приводом «захисту коштів» шахраї намагаються дізнатися код із SMS, PIN-код або пароль до інтернет-банкінгу. Памʼятайте: працівники банків ніколи не запитюуть конфіденційні дані клієнтів.

Також зловмисники активно використовують фішингові листи, які надходять від імені банків, податкової служби чи інших установ. Перехід за посиланням із такого повідомлення може призвести до викрадення логінів і паролів.

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Ще одна поширена схема — підроблені рахунки від контрагентів. Після зламу корпоративної пошти шахраї надсилають нові реквізити для оплати, через що кошти можуть потрапити на рахунок зловмисників.

Крім того, шахраї можуть викрасти акаунт у месенджерах та від імені керівників чи партнерів просити терміново переказати гроші.

Як підприємцю захистити кошти

Експерти радять використовувати складні паролі для кожного сервісу, а також увімкнути двофакторну автентифікацію.

Перед оплатою рахунків варто додатково перевіряти реквізити, особливо якщо контрагент повідомляє про зміну банківського рахунку. У таких випадках краще підтвердити інформацію телефоном.

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Також рекомендується розділяти особисті та бізнес-фінанси, налаштувати сповіщення про всі операції за рахунками та регулярно оновлювати операційну систему й антивірусне програмне забезпечення.

Що робити, якщо ви стали жертвою шахрайства:

заблокуйте доступ до рахунку через банк;

змініть паролі до всіх фінансових сервісів та електронної пошти. Надійний пароль має містити 12 і більше символів, великі і малі літери, цифри та спеціальні символи;

повідомте про інцидент до Кіберполіції на електронну адресу: callcenter@cyberpolice.gov.ua;

зберігайте всі докази: листування, номери телефонів, скріншоти повідомлень та підтвердження операцій. Чим швидше ви відреагуєте, тим більше шансів мінімізувати збитки.

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