0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як підприємцю захистити гроші від шахраїв

Особисті фінанси
23
Поради бізнесменам, як захиститися від шахраїв
Поради бізнесменам, як захиститися від шахраїв, Фото: magnific
Фізичні особи-підприємці дедалі частіше стають мішенню для шахраїв. Бізнес-рахунки є привабливою ціллю для зловмисників, адже на них зазвичай зберігаються кошти для операційної діяльності. Навіть часткова втрата цих грошей може створити серйозні фінансові труднощі для роботи підприємства.
Фахівці «Фінкульту» наголошують, фінансова безпека має бути одним із ключових елементів управління бізнесом нарівні з обліком доходів та витрат.

Найпоширеніші шахрайські схеми

Однією з найпоширеніших схем залишаються дзвінки нібито від працівників банку. Під приводом «захисту коштів» шахраї намагаються дізнатися код із SMS, PIN-код або пароль до інтернет-банкінгу. Памʼятайте: працівники банків ніколи не запитюуть конфіденційні дані клієнтів.
Також зловмисники активно використовують фішингові листи, які надходять від імені банків, податкової служби чи інших установ. Перехід за посиланням із такого повідомлення може призвести до викрадення логінів і паролів.
Читайте також
Ще одна поширена схема — підроблені рахунки від контрагентів. Після зламу корпоративної пошти шахраї надсилають нові реквізити для оплати, через що кошти можуть потрапити на рахунок зловмисників.
Крім того, шахраї можуть викрасти акаунт у месенджерах та від імені керівників чи партнерів просити терміново переказати гроші.

Як підприємцю захистити кошти

Експерти радять використовувати складні паролі для кожного сервісу, а також увімкнути двофакторну автентифікацію.
Перед оплатою рахунків варто додатково перевіряти реквізити, особливо якщо контрагент повідомляє про зміну банківського рахунку. У таких випадках краще підтвердити інформацію телефоном.
Читайте також
Також рекомендується розділяти особисті та бізнес-фінанси, налаштувати сповіщення про всі операції за рахунками та регулярно оновлювати операційну систему й антивірусне програмне забезпечення.
Що робити, якщо ви стали жертвою шахрайства:
  • заблокуйте доступ до рахунку через банк;
  • змініть паролі до всіх фінансових сервісів та електронної пошти. Надійний пароль має містити 12 і більше символів, великі і малі літери, цифри та спеціальні символи;
  • повідомте про інцидент до Кіберполіції на електронну адресу: callcenter@cyberpolice.gov.ua;
  • зберігайте всі докази: листування, номери телефонів, скріншоти повідомлень та підтвердження операцій. Чим швидше ви відреагуєте, тим більше шансів мінімізувати збитки.
За матеріалами:
Finance.ua
Фінансова безпекаФінансові лайфхакиПерсональні фінанси
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems