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Кількість українських інвесторів зросла майже у 12 разів за 4 роки

Особисті фінанси
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Запровадження особових інвестиційних рахунків може дати переваги різним учасникам ринку
Запровадження особових інвестиційних рахунків може дати переваги різним учасникам ринку
За чотири роки кількість українців, які інвестують у цінні папери, зросла майже у 12 разів до 271,3 тисячі. Від початку 2026 року до ринку приєдналися ще 43,3 тисячі нових учасників.
Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з посиланням на Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.
Станом на 1 серпня 2026 року в Україні налічується 271,3 тисячі унікальних інвесторів
Станом на 1 серпня 2026 року в Україні налічується 271,3 тисячі унікальних інвесторів, www.nssmc.gov.ua

Що означає зростання кількості інвесторів

Для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку динаміка останніх років дає відповідь на питання про готовність українців інвестувати у цінні папери. Понад чверть мільйона людей уже підтвердили це власними коштами. Тому питання змістилося: чи є в цих людей інструменти, які дозволяють інвестувати не на місяць, а на роки?
Ринку капіталу потрібні не лише гроші, а й довгостроковий капітал. Короткострокові кошти підтримують ліквідність та обіг, тоді як довгостроковий капітал може спрямовуватися на розвиток виробництва, інфраструктури, відбудову та створення нових робочих місць. Без довгострокових ресурсів ринок залишається переважно майданчиком для операцій, а не джерелом фінансування економіки.

Особові інвестиційні рахунки

Інструментом, який має вирішити це завдання, стають особові інвестиційні рахунки (ОІР). Відповідні законопроєкти № 15314 та № 15314−1 вже зареєстровані у Верховній Раді України.
ОІР — це спеціальний аналітичний рахунок, на якому обліковуються кошти інвестора та його операції. Через нього українці зможуть вкладати гроші в акції, корпоративні облігації, облігації місцевих позик та державні цінні папери, зокрема ОВДП.
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Ключова відмінність ОІР полягає у податковому стимулюванні довгострокових інвестицій. Законопроєкти передбачають, що якщо кошти залишаються на рахунку щонайменше три роки, інвестиційний дохід звільняється від оподаткування на передбачених законом умовах. Якщо інвестор виводить кошти раніше, застосовуються загальні правила оподаткування.
При цьому протягом трьох років інвестор не втрачає можливості керувати своїм портфелем. Рахунок можна поповнювати, купувати та продавати цінні папери, перебалансовувати портфель і реагувати на зміни ринку. Умова полягає в тому, що кошти мають залишатися в інвестиціях, а не виводитися з рахунку.
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Хто і що отримує від ОІР

Запровадження особових інвестиційних рахунків може дати переваги різним учасникам ринку:
  • громадянам — можливість накопичувати власний капітал та інвестувати заощадження;
  • бізнесу — додаткове джерело фінансування всередині країни, незалежне від зовнішніх запозичень та банківського кредитування;
  • ринку капіталу — довгострокові кошти, які можуть сприяти глибині, стабільності та передбачуваності торгів;
  • державі — посилення внутрішньої фінансової стійкості та зменшення залежності від зовнішнього фінансування.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіПерсональні фінансиІнвестиції
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