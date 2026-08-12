В Польщі перевіряють чисельність громадян України Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

В Польщі перевіряють чисельність громадян України

В Польщі перевіряють чисельність громадян України на території Польщі.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик, пише inpoland.net.pl

Ввн звернув увагу на невідповідності між різними базами даних, зокрема йдеться про учнів, які навчаються в польських школах, та дорослих, які офіційно працюють але мають різні види дозволів на проживання.

Скільки українців у Польщі

Заступник зазначив, що більш точні дані мають бути готові за кілька місяців. На сьогодні чисельність українців у Польщі оцінюють у близько 1,8−1,9 млн осіб.

Щодо ситуацією із зайнятістю українців, заступник міністра навів конкретні показники.

Рівень працевлаштування серед біженців перевищує 65%

Середній рівень зайнятості з урахуванням тих, хто прибув до 24 лютого 2022 року, і тих, які прибули до Польщі після початку повномасштабної війни, перевищує 80%, а враховуючи студентів, які працюють, цей показник зростає приблизно до 95%.

За словами заступника міністра, це найвищий рівень зайнятості українців у ЄС.

Під час останнього з’їзду партії PiS було оголошено, що якщо політсила знову прийде до влади, то одним із перших рішень нового уряду буде «депортація українських чоловіків призовного віку, які не працюють легально в Польщі». Цю заяву зробив віце-президент партії, депутат Європарламенту Тобіаш Бохенський.

Мацей Дущик прокоментував пропозицію політичних опонекнтів. Заступник зазначив, що масштаби депортацій, які зараз здійснюються, є більшими, ніж за попереднього уряду PiS. Він також наголосив, що високий рівень зайнятості громадян України призовного віку означає, що група, яка потенційно постраждає від таких дій, буде «дуже малою». Представник МВСіА додав, що до кола українських чоловіків, які не працюють у Польщі, належать також і поранені, стан здоров’я яких виключає проходження військової служби.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.