«Укрзалізниця» закрила продаж квитків на окремі дати Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» закрила продаж квитків на окремі дати

«Укрзалізниця» тимчасово закрила продаж квитків на окремі дати й напрямки з 27 серпня, зокрема з Дніпра на захід, через пошкодження локомотивів, вагонів та інфраструктури внаслідок російських атак.

Коли нові схеми руху будуть готові, продаж відновлять, але точної дати поки немає, тому пасажирам радять увімкнути сповіщення в застосунку.

Про це стало відомо з допису компанії в соціальній мережі Threads.

Компанія зараз змушена фактично перебудовувати частину своєї логістики та графіків руху. Через це пасажири поки не можуть придбати квитки на деякі рейси, хоча самі поїзди не скасовуються назавжди.

Чому закрито продаж квитків

В «Укрзалізниці» пояснили, що останні російські обстріли серйозно вплинули на можливість формувати стабільний графік руху. Внаслідок атак були пошкоджені або знищені локомотиви, вагони та залізнична інфраструктура. Крім того, загинули залізничники.

Через це компанії доводиться оперативно перерозподіляти наявний рухомий склад, змінювати маршрути та підбирати нові технологічні рішення для забезпечення перевезень. Саме тому на частину дат і напрямків продаж квитків поки не відкривають. Щойно фахівці остаточно визначать, яким складом і за яким маршрутом можна буде безпечно виконати конкретний рейс, квитки одразу з’являться у продажу.

З яких дат немає квитків

Ключова дата, на яку варто звернути увагу пасажирам — 27 серпня. Саме з цієї дати на окремі напрямки продаж тимчасово закритий. Зокрема, йдеться про рейси з Дніпра на західні напрямки.

При цьому відсутність квитків у застосунку не означає, що залізничне сполучення за цими маршрутами остаточно припинене. Причина полягає в тому, що «Укрзалізниця» ще не має остаточного рішення щодо того, як саме виконуватиме частину рейсів після цієї дати.

Компанія не називає конкретного терміну, коли продаж буде відновлено. Пасажирам, які планують подорож наприкінці серпня або на початку вересня, варто регулярно перевіряти доступність квитків.

Дніпро залишається одним із важливих залізничних вузлів України, через який проходять численні пасажирські маршрути. Водночас Дніпропетровська область останнім часом зазнає регулярних атак, що безпосередньо впливає на роботу залізничної інфраструктури.

Квитки з’являться, коли сформують нову схему руху

В «Укрзалізниці» не обіцяють конкретної дати відкриття продажу. У компанії пояснюють, що спочатку потрібно сформувати можливість безпечного виконання рейсу та вирішити всі необхідні технологічні питання.

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Лише після цього продаж квитків буде відкрито. Тим, хто очікує на відкриття продажу, радять скористатися функцією сповіщень у мобільному застосунку. Після появи квитків система має повідомити користувача про відкриття продажу. Водночас у компанії просять пасажирів поставитися до ситуації з розумінням, оскільки зараз залізничники працюють над відновленням нормальної роботи після чергових атак.

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