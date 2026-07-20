«Укрзалізниця» та іспанська Renfe спільно працюватимуть — деталі Сьогодні 12:44 — Світ

«Укрзалізниця» та іспанська Renfe спільно працюватимуть — деталі

Укрзалізниця та Renfe — національний залізничний оператор Іспанії, який має понад 80 років досвіду пасажирських перевезень і понад 30 років експлуатації високошвидкісних поїздів, — домовилися про стратегічну співпрацю.

Про це повіомила Укрзалізниця

Що планується

Одним із ключових напрямів стане розвиток мереж із двома стандартами колії. Іспанія має багаторічний досвід експлуатації мережі зі стандартами 1668 та 1435 мм, а Україна поступово розвиває мережу 1435 мм поряд із традиційною колією 1520 мм.

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Зокрема, йдеться про впровадження технологій автоматичної зміни ширини колії, організацію стикових пунктів між різними системами та планування розвитку європейської колії. Також сторони працюватимуть над розвитком пасажирського залізничного сполучення у Центральній та Східній Європі.

Опрацьовуватимуть можливості підготовки та організації пасажирських маршрутів колією 1435 мм в Україні — як на вже збудованих лініях, так і на ділянках, що будуються або плануються до будівництва.

Окремий напрям співпраці

Обмін досвідом. RENFE ділитиметься своїми напрацюваннями у сфері експлуатації високошвидкісних залізниць, побудови сучасних тарифних і комерційних моделей, а також роботи на конкурентному ринку пасажирських перевезень Європейського Союзу.

Окрему увагу сторони приділятимуть розвитку безбар’єрності інфраструктури та рухомого складу для людей з інвалідністю й інших маломобільних груп населення.

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Меморандум також охоплює співпрацю у сфері вантажних перевезень та інтермодальної логістики між Україною та країнами Європейського Союзу, а також обмін досвідом між технічними командами двох компаній.

Укрзалізниця, зі свого боку, ділитиметься унікальним досвідом забезпечення безперервності перевезень, оперативного відновлення інфраструктури та стійкості залізничної системи в умовах повномасштабної війни.

Технічні команди сторін також обмінюватимуться досвідом щодо сучасних систем управління рухом і безпекою, підвищення пропускної спроможності, швидкості та якості послуг для пасажирів і вантажовідправників.

Співпраця закріплена меморандумом між дочірньою компанією RENFE — Renfe Proyectos Internacionales Sociedad Mercantil Estatal (RPI) — та АТ «Укрзалізниця».

Раніше Укрзалізниця вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах. Кондиціонерами вже обладнані регіональні електропоїзди, які курсують на добре знайомому маршруті Рівне — Львів — Рівне, а також на новому маршруті Київ — Хмельницький — Київ.

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