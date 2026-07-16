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Укрзалізниця запускає додатковий рейс зі Львова до Рівного

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Укрзалізниця запускає додатковий рейс зі Львова до Рівного
Укрзалізниця запускає додатковий рейс зі Львова до Рівного
З 16 липня на маршрут Львів — Луцьк — Рівне виходить сучасний модернізований рейковий автобус.
Про це пише Укрзалізниця.
Він покликаний насамперед додати варіативності сполученню Львівщини та Волині.
Графіки ранкового та вечірнього рейсів:
Поїзд № 822 Львів — Луцьк — Рівне
09:35 — 13:35 — 14:36
Поїзд № 821 Рівне — Луцьк — Львів15:07 — 16:17 — 20:10
Традиційно квитки вже у продажу в касах вокзалів та через застосунок Укрзалізниці в розділі «дальні»: https://app.uz.gov.ua/start
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Раніше Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті № 755/756 Київ — Луцьк на 25 та 26 липня.
Finance.ua писав, що програма «3000 км Україною», яка дозволяє українцям безкоштовно подорожувати залізницею в межах річного ліміту, продовжує діяти і влітку 2026 року.
У цей період кількість доступних маршрутів обмежена через високий попит на перевезення. У червні та липні 2026 року безкоштовні квитки за програмою «3000 км Україною» передбачені на окремих місцях у низці поїздів далекого сполучення.
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
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