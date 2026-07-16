Укрзалізниця запускає додатковий рейс зі Львова до Рівного Сьогодні 11:43 — Особисті фінанси

Укрзалізниця запускає додатковий рейс зі Львова до Рівного

З 16 липня на маршрут Львів — Луцьк — Рівне виходить сучасний модернізований рейковий автобус.

Про це пише Укрзалізниця

Він покликаний насамперед додати варіативності сполученню Львівщини та Волині.

Графіки ранкового та вечірнього рейсів:

Поїзд № 822 Львів — Луцьк — Рівне

09:35 — 13:35 — 14:36

Поїзд № 821 Рівне — Луцьк — Львів15:07 — 16:17 — 20:10

Традиційно квитки вже у продажу в касах вокзалів та через застосунок Укрзалізниці в розділі «дальні»: https://app.uz.gov.ua/start

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Раніше Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті № 755/756 Київ — Луцьк на 25 та 26 липня.

Finance.ua писав , що програма «3000 км Україною», яка дозволяє українцям безкоштовно подорожувати залізницею в межах річного ліміту, продовжує діяти і влітку 2026 року.

У цей період кількість доступних маршрутів обмежена через високий попит на перевезення. У червні та липні 2026 року безкоштовні квитки за програмою «3000 км Україною» передбачені на окремих місцях у низці поїздів далекого сполучення.

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