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Майже 40% українців віком 30−44 років хочуть змінити професію (інфографіка)

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Найбільшу стабільність у професійному виборі демонструють українці віком від 55 років
Найбільшу стабільність у професійному виборі демонструють українці віком від 55 років
Українці віком від 30 до 44 років найчастіше розглядають можливість зміни професії або професійної перекваліфікації. Проте більшість громадян все ж не планують найближчим часом змінювати сферу діяльності.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного на замовлення «Слово і діло».

Більшість українців не планують змінювати професію

За результатами опитування, 62% респондентів, які наразі працюють або навчаються, не планують найближчим часом змінювати професію чи проходити перекваліфікацію.
При цьому 40% опитаних повністю задоволені своєю нинішньою професією, а ще 22% продовжують працювати у своїй сфері, хоча вона їх не повністю влаштовує.
Водночас 28% респондентів заявили про намір змінити професію або пройти перекваліфікацію. Для більшості з них ці плани поки залишаються на етапі роздумів:
  • 21% лише розглядають таку можливість, але ще не роблять конкретних кроків;
  • 7% уже активно готуються до зміни професії або проходять відповідне навчання.
28% респондентів заявили про намір змінити професію
28% респондентів заявили про намір змінити професію, Інфографіка «Слово і діло»
Найвищий рівень готовності до професійних змін зафіксовано серед українців віком від 30 до 44 років. Лише 30% представників цієї вікової групи повністю задоволені своєю нинішньою професією, що є найнижчим показником серед усіх вікових категорій.
38% респондентів цього віку планують змінити фах або вже працюють над цим. Зокрема, 28% лише розглядають таку можливість, а ще 10% уже проходять перекваліфікацію або готуються до неї.
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Серед молоді віком 18−29 років зафіксовано високий рівень прихованого незадоволення. 35% опитаних заявили, що їх усе влаштовує, тоді як така сама частка (35%) залишається у своїй сфері, хоча вона їх не повністю задовольняє. Активно змінюють професійний напрям або готуються до цього лише 5% молодих респондентів.
У групі 45−54 років показники близькі до середніх по країні: 27% планують зміну професії, хоча реально до перекваліфікації поки перейшли лише 4%.
Найбільшу стабільність у професійному виборі демонструють українці віком від 55 років. Більше половини опитаних у цій категорії (55%) заявили, що їх усе влаштовує і вони не планують змінювати фах. Лише 12% розглядають можливість професійних змін.
Найвищий рівень готовності до професійних змін зафіксовано серед українців віком від 30 до 44 років
Найвищий рівень готовності до професійних змін зафіксовано серед українців віком від 30 до 44 років, Інфографіка «Слово і діло»
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що майже 40% українців не працюють за отриманою спеціальністю. За відповідями респондентів старше 18 років — 36% задоволені своїм вибором спеціальності, яку здобували або здобувають. Натомість майже дві третини респондентів або не впевнені, що зробили правильний вибір, або ним не задоволені. 37% опитаних не працюють за спеціальністю, яку здобували. Працюють за фахом — 27%, ще 18% - частково.
За матеріалами:
Слово і Діло
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