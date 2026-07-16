Майже 40% українців віком 30−44 років хочуть змінити професію (інфографіка)

Українці віком від 30 до 44 років найчастіше розглядають можливість зміни професії або професійної перекваліфікації. Проте більшість громадян все ж не планують найближчим часом змінювати сферу діяльності.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного на замовлення «Слово і діло».
Більшість українців не планують змінювати професію
За результатами опитування, 62% респондентів, які наразі працюють або навчаються, не планують найближчим часом змінювати професію чи проходити перекваліфікацію.
При цьому 40% опитаних повністю задоволені своєю нинішньою професією, а ще 22% продовжують працювати у своїй сфері, хоча вона їх не повністю влаштовує.
Водночас 28% респондентів заявили про намір змінити професію або пройти перекваліфікацію. Для більшості з них ці плани поки залишаються на етапі роздумів:
21% лише розглядають таку можливість, але ще не роблять конкретних кроків;
7% уже активно готуються до зміни професії або проходять відповідне навчання.
Найвищий рівень готовності до професійних змін зафіксовано серед українців віком від 30 до 44 років. Лише 30% представників цієї вікової групи повністю задоволені своєю нинішньою професією, що є найнижчим показником серед усіх вікових категорій.
38% респондентів цього віку планують змінити фах або вже працюють над цим. Зокрема, 28% лише розглядають таку можливість, а ще 10% уже проходять перекваліфікацію або готуються до неї.
Серед молоді віком 18−29 років зафіксовано високий рівень прихованого незадоволення. 35% опитаних заявили, що їх усе влаштовує, тоді як така сама частка (35%) залишається у своїй сфері, хоча вона їх не повністю задовольняє. Активно змінюють професійний напрям або готуються до цього лише 5% молодих респондентів.
У групі 45−54 років показники близькі до середніх по країні: 27% планують зміну професії, хоча реально до перекваліфікації поки перейшли лише 4%.
Найбільшу стабільність у професійному виборі демонструють українці віком від 55 років. Більше половини опитаних у цій категорії (55%) заявили, що їх усе влаштовує і вони не планують змінювати фах. Лише 12% розглядають можливість професійних змін.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що майже 40% українців не працюють за отриманою спеціальністю. За відповідями респондентів старше 18 років — 36% задоволені своїм вибором спеціальності, яку здобували або здобувають. Натомість майже дві третини респондентів або не впевнені, що зробили правильний вибір, або ним не задоволені. 37% опитаних не працюють за спеціальністю, яку здобували. Працюють за фахом — 27%, ще 18% - частково.