Професії майбутнього: кого роботодавці шукатимуть найбільше Сьогодні 20:01

Жінка обирає професію

Світовий ринок праці швидко трансформується під впливом цифровізації, розвитку штучного інтелекту, автоматизації та переходу до екологічних технологій. Через це одні професії поступово втрачають актуальність, тоді як попит на інші лише зростає. Розповідаємо, що прогнозують експерти і які фахівці найбільше цінуватимуться найближчими роками.

Які професії будуть найбільш затребуваними

Одним із найперспективніших напрямів залишаються фахівці зі штучного інтелекту та машинного навчання. Вони розробляють і вдосконалюють системи ШІ, створюють чатботів, інтелектуальних помічників, рішення для медицини, фінансового сектору та автоматизації бізнесу. Попит на таких спеціалістів зростає майже в усіх галузях.

Не менш затребуваними залишаються аналітики даних. Бізнес працює з дедалі більшими обсягами інформації, тому компанії активно шукають фахівців, які можуть аналізувати дані, знаходити закономірності та допомагати ухвалювати управлінські рішення. Такі спеціалісти працюють у фінансовому секторі, медицині, торгівлі, логістиці, маркетингу та державних установах.

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Через збільшення кількості цифрових сервісів зростає й потреба у фахівцях із кібербезпеки. Вони відповідають за захист інформаційних систем, персональних даних і фінансової інформації від кібератак. За прогнозами експертів, ця професія ще довго залишатиметься серед найбільш високооплачуваних.

Активний розвиток автоматизації також підтримує високий попит на інженерів з робототехніки, які створюють і обслуговують роботизовані системи для промисловості, логістики, медицини та аграрного сектору.

Не втрачають актуальності й медичні професії. Лікарі, медичні сестри, фізичні терапевти, реабілітологи та інші медики залишатимуться потрібними через старіння населення та розвиток сучасної медицини.

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Водночас дедалі більшого значення набувають екологи та фахівці із зеленої енергетики. Перехід до відновлюваних джерел енергії стимулює попит на спеціалістів із сонячної та вітрової енергетики, енергоефективності, переробки відходів і захисту довкілля.

Окремо експерти виділяють інженерів з відновлюваної енергетики, які займаються будівництвом і модернізацією енергетичної інфраструктури для альтернативних джерел енергії.

Серед найперспективніших професій також залишаються розробники програмного забезпечення. Особливо цінуються спеціалісти, які працюють із хмарними сервісами, мобільними застосунками та корпоративними програмними рішеннями.

Аналітики запевняють, що разом із розвитком цифрових продуктів стабільний попит зберігатиметься на UX/UI-дизайнерів, які відповідають за створення зручних сайтів і застосунків, а також на фахівців із цифрового маркетингу, що займаються SEO, SMM, контекстною рекламою, контент-маркетингом і просуванням бізнесу в інтернеті.

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Зростає й інтерес до психологів, психотерапевтів, коучів і спеціалістів із ментального здоров’я, адже дедалі більше людей приділяють увагу психологічному добробуту.

Крім того, розвиток онлайн-освіти сприяє збільшенню попиту на викладачів сучасних технологій, програмування, іноземних мов, фінансової грамотності та інших актуальних дисциплін.

Які навички будуть найбільш цінними

Експерти наголошують, що успішна кар’єра дедалі менше залежатиме лише від диплома. Роботодавці все більше цінуватимуть такі навички:

здатність швидко навчатися,

адаптуватися до нових технологій,

працювати в команді,

критично мислити,

аналізувати інформацію,

постійно підвищувати свою кваліфікацію.

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