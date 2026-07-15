0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Населення ЄС за 10 років зросло на 10 мільйонів (де найбільше)

Світ
31
Населення ЄС за 10 років зросло на 10 мільйонів (де найбільше)
Населення ЄС за 10 років зросло на 10 мільйонів (де найбільше)
Станом на 1 січня 2026 року населення ЄС було на 8 мільйонів осіб більше, ніж у 2016 році, та на 16,0 мільйонів більше, ніж у 2006 році.
Протягом тривалішого періоду населення ЄС зросло на 97,5 мільйона осіб між 1960 роком (354,5 мільйона) та 2026 роками (452,0 мільйона). Водночас темпи зростання населення сповільнилися за останні десятиліття, пише Євростат.
Населення ЄС за 10 років зросло на 10 мільйонів (де найбільше)
В середньому населення збільшувалося на 3,0 мільйона осіб на рік у 1960-х роках та на 0,6 мільйона на рік у 2010-х роках.

ТОП- 5 найбільш густонаселених країн

Населення країн ЄС станом на 1 січня 2026 року коливалося від 83,5 мільйона в Німеччині до 0,6 мільйона на Мальті.
5 найбільш густонаселених країн припадало дві третини населення ЄС:
  • Німеччина (18,5% населення ЄС),
  • Франція (15,3%),
  • Італія (13,0%),
  • Іспанія (11,0%)
  • Польща (8,0%).
Населення ЄС за 10 років зросло на 10 мільйонів (де найбільше)
Між 1 січня 2025 року та 1 січня 2026 року населення зросло у 16 ​​країнах ЄС.

Де найбільше зростало

Найвищі темпи зростання були зафіксовані на Мальті (загальний показник зміни населення +24,1 на 1000 осіб), Кіпрі (+13,7) та Люксембурзі (+13,1).
Найбільш різкі темпи скорочення були зафіксовані:
  • в Латвії (-8,3 на 1000 осіб),
  • Естонії (-6,8)
  • Угорщині (5,4).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems