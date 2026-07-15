Населення ЄС за 10 років зросло на 10 мільйонів (де найбільше)
ТОП- 5 найбільш густонаселених країн
- Німеччина (18,5% населення ЄС),
- Франція (15,3%),
- Італія (13,0%),
- Іспанія (11,0%)
- Польща (8,0%).
Де найбільше зростало
- в Латвії (-8,3 на 1000 осіб),
- Естонії (-6,8)
- Угорщині (5,4).
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