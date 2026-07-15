Населення ЄС за 10 років зросло на 10 мільйонів (де найбільше) Сьогодні 18:33 — Світ

Населення ЄС за 10 років зросло на 10 мільйонів (де найбільше)

Станом на 1 січня 2026 року населення ЄС було на 8 мільйонів осіб більше, ніж у 2016 році, та на 16,0 мільйонів більше, ніж у 2006 році.

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Протягом тривалішого періоду населення ЄС зросло на 97,5 мільйона осіб між 1960 роком (354,5 мільйона) та 2026 роками (452,0 мільйона). Водночас темпи зростання населення сповільнилися за останні десятиліття, пише Євростат.

В середньому населення збільшувалося на 3,0 мільйона осіб на рік у 1960-х роках та на 0,6 мільйона на рік у 2010-х роках.

ТОП- 5 найбільш густонаселених країн

Населення країн ЄС станом на 1 січня 2026 року коливалося від 83,5 мільйона в Німеччині до 0,6 мільйона на Мальті.

5 найбільш густонаселених країн припадало дві третини населення ЄС:

Німеччина (18,5% населення ЄС),

Франція (15,3%),

Італія (13,0%),

Іспанія (11,0%)

Польща (8,0%).

Між 1 січня 2025 року та 1 січня 2026 року населення зросло у 16 ​​країнах ЄС.

Де найбільше зростало

Найвищі темпи зростання були зафіксовані на Мальті (загальний показник зміни населення +24,1 на 1000 осіб), Кіпрі (+13,7) та Люксембурзі (+13,1).

Найбільш різкі темпи скорочення були зафіксовані:

в Латвії (-8,3 на 1000 осіб),

Естонії (-6,8)

Угорщині (5,4).

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