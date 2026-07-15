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«Історична» подія: Іспанія та Гібралтар скасували прикордонний контроль

Світ
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«Історична» подія: Іспанія та Гібралтар скасували прикордонний контроль
«Історична» подія: Іспанія та Гібралтар скасували прикордонний контроль
Понад 100 років прикордонний контроль та металевий паркан відділяли Іспанію від британської заморської території Гібралтар.
Тепер з цим покінчено: нова угода в першу чергу вигідна тисячам іспанських пасажирів, пише tagesschau.
Що це значить
Це означає, що перетин кордону з країни-члена ЄС до Британської заморської території вперше за понад століття звільнений від контролю. Тепер для в’їзду застосовуються правила Шенгенської угоди. Металевий паркан, встановлений у 1908 році, також демонтується.
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес говорив про «історичну» подію. Вперше за три століття обидві сторони «потиснуть руки». Угода закріплює довгостроковий потік людей і товарів через кордон, заявила речниця прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
Сотні людей зібралися вночі, щоб відсвяткувати скасування прикордонного контролю. Багато хто скористався новим правилом і перетнув кордон пішки або на транспортних засобах невдовзі після півночі.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Іспанія
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