В рф ухвалили закон, щоб штучно стримати масові банкрутства Сьогодні 22:14 — Світ

Держдума рф у другому читанні схвалила масштабну реформу корпоративного банкрутства, яка має замінити ліквідацію підприємств механізмами реструктуризації боргів.

Попри формальні гасла про збереження робочих місць, поспішне просування закону збіглося з різким погіршенням фінансового стану російського бізнесу. Так кремль намагається штучно стримати лавину неплатоспроможності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

Російська влада фактично визнала повний провал чинної системи оздоровлення бізнесу. Протягом 2025 року зовнішнє управління в рф застосували лише у 51 справі, а фінансове оздоровлення — взагалі у восьми випадках.

Реабілітаційні процедури становили менш як 1% усіх корпоративних банкрутств, тоді як абсолютна більшість процесів завершувалася повним розпродажем майна та ліквідацією юридичних осіб.

Новий закон запроваджує єдину процедуру реструктуризації замість кількох старих інструментів. Вона дозволить компаніям укладати досудові угоди та затверджувати плани погашення заборгованостей.

Водночас для боржників діятимуть жорсткі обмеження:

заборона на залучення нових кредитів без згоди антикризового керуючого;

блокування будь-яких фінансових угод із пов’язаними структурами;

новий механізм продажу великих активів із гнучким зниженням ціни в процесі торгів.

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