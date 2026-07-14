Удари по НПЗ обвалили переробку нафти в росії до рівня 2005 року Сьогодні 20:43 — Світ

Обсяги переробки нафти в росії знизилися до найнижчого рівня за понад 21 рік на тлі українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі.

Це посилило дефіцит пального на внутрішньому ринку країни та підтримало зростання світових цін на дизельне пальне, пише Bloomberg

Переробка нафти впала до мінімуму з 2005 року

За оцінками EA Analytics, у перші 12 днів липня російські нафтопереробні заводи переробляли в середньому 3,91 млн барелів нафти на добу. Це найнижчий показник із березня 2005 року та більш ніж на 1,4 млн барелів на добу менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Падіння виробництва змусило російську владу заборонити експорт більшості видів дизельного пального до кінця липня. Раніше також були запроваджені обмеження на експорт бензину та авіаційного пального.

росія обмежила експорт пального

Українські удари зачепили більшість великих НПЗ

За підрахунками Bloomberg, за останні 100 днів українські сили здійснили близько 50 атак на об’єкти паливної інфраструктури росії, уразивши щонайменше 24 із 34 великих нафтопереробних заводів країни.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) також повідомило, що від початку травня українські удари зачепили понад половину російських потужностей із переробки нафти. За оцінкою агентства, у червні російські НПЗ переробляли близько 3,8 млн барелів на добу, що на 1,6 млн барелів менше, ніж роком раніше.

Останніми тижнями Україна активізувала атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Зокрема, цього місяця безпілотники уразили найбільший нафтопереробний завод росії в Омській області.

У регіонах рф фіксують дефіцит пального

Скорочення виробництва призвело до перебоїв із постачанням пального в низці російських регіонів. Місцева влада повідомляє про черги на автозаправних станціях і зростання роздрібних цін, а в окремих регіонах уже запроваджено тимчасові обмеження на продаж пального.

Влада Новосибірської області також рекомендувала компаніям ширше використовувати дистанційний формат роботи, щоб скоротити споживання пального.

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