В ОАЕ збудують запасний маршрут в обхід Ормузької протоки Сьогодні 13:23 — Світ

Дубайський портовий оператор DP World планує побудувати новий порт і контейнерний термінал на східному узбережжі Об’єднаних Арабських Еміратів, аби зменшити залежність від важливого порту Джебель-Алі та обійти Ормузьку протоку.

Про це пише Financial Times

За словами джерел газети, портовий оператор із Дубая веде переговори щодо будівництва абсолютно нового багатофункціонального порту в прибережній зоні Фуджейри та нового терміналу в існуючій гавані того ж емірату.

Перенесення частини потужностей порту за межі Дубая означає кардинальні зміни для емірату, який здобув статус глобального торговельного та фінансового центру значною мірою завдяки зростанню Джебель-Алі.

Плани DP World узгоджуються із ширшою урядовою ініціативою ОАЕ, спрямованою на убезпечення економіки країни від можливих майбутніх ворожих дій з боку Ірану через зменшення залежності від протоки, де судноплавство потерпає від іранських дронів та ракетних ударів після удару США та Ізраїлю.

Новий проєкт розширить присутність DP World в Оманській затоці, дозволяючи контейнерам заходити в країну та залишати її без необхідності проходження через протоку, після чого їх транспортуватимуть вантажівками суходолом до Дубая, Абу-Дабі та сусідніх країн Перської затоки.

Після того як Іран закрив протоку у відповідь на удари США та Ізраїлю, активність у Джебель-Алі впала на 90−95%, що й підштовхнуло портового оператора до пошуку альтернатив водному шляху.

Зазначається, що DP World наразі обговорює попередні умови угоди з урядовими чиновниками, при цьому структура та фінансування нового проєкту ще не узгоджені остаточно. За словами високопосадовця компанії, новий порт може бути добудований вже за півтора року.

Порт Джебель-Алі, який минулого року обробив 15,6 млн двадцятифутових контейнерів, відіграв ключову роль у становленні Дубая як глобального логістичного та реекспортного хабу, зокрема між Китаєм та Африкою. Однак його розташування робить порт залежним від вузького водного шляху між Іраном і Оманом.

УНІАН За матеріалами:

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