Рейтинг найкрасивіших міст Європи Сьогодні 21:18 — Світ

Единбург визнали найкрасивішим містом Європи, Фото: magnific

До світового рейтингу потрапили приголомшливі місця, на кшталт південноафриканського Кейптауна з його природою або американського Чикаго з шикарним видом на озеро Мічиган. Але саме Європа беззаперечно домінувала в цьому списку. Місцеві жителі чесно оцінили свої міста, і в підсумку визначилася шістка абсолютних європейських фаворитів.

Журнал Time Out публікує рейтинг наймальовничіших куточків Європи.

Хто на першому місці

Якщо ви думаєте, куди поїхати за естетикою та неповторною атмосферою, сміливо вирушайте до Шотландії.

Единбург посів перше місце в Європі та друге у всьому світі. Аж 84% місцевих жителів з гордістю назвали його по-справжньому красивим.

Редакторка розділу подорожей Time Out Грейс Бірд пояснює, що секрет Единбурга — у дивовижному поєднанні стилів.

Прогулюючись містом, ви постійно натрапляєте на контрасти: від старовинних георгіанських терас у Новому місті до вузьких, немов із казки, звивистих вуличок Старого міста з його похмурими, але величними готичними шпилями. Просто ходити його вулицями — це вже окреме задоволення.

Куди поїхати в Європі за красивими краєвидами

Відразу за Единбургом у європейському рейтингу розташувався Лісабон (друге місце в Європі та п’яте у світовому заліку). Це сонячне місто з його знаменитими пагорбами та приголомшливими краєвидами на океан підкорило 74% опитаних.

Третє місце серед європейських красенів посів Париж (68%). Французька столиця, як і раніше, зачаровує своєю елегантною архітектурою епохи Османа та класичними бульварами, залишаючись одним із найестетичніших місць на планеті.

Щоб повністю зібрати шістку найкрасивіших міст нашого континенту за версією самих мешканців, до цього списку варто додати ще три приголомшливі місця:

стильний і оточений водою шведський Стокгольм;

колоритний португальський Порту;

затишна й архітектурно багата латвійська Рига.

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