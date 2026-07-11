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Іспанія очікує 100 мільйонів туристів цьогоріч

Світ
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Аліканте з національним прапором Іспанії
Аліканте з національним прапором Іспанії, Фото: magnific
В Іспанії очікують, що цього року країну відвідають 100 мільйонів іноземних туристів.
Про це розповів іспанський міністр туризму Жорді Ереу, якого цитує Reuters.

Скільки туристів відвідали Іспанію у 2025 році

Друга за відвідуваністю країна світу після Франції прийняла 96,8 мільйона туристів у 2025 році, що стало рекордним показником і продемонструвало зростання на 3,2% порівняно з попереднім роком.
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«Якщо ця тенденція збережеться, ми, ймовірно, досягнемо (100 мільйонів). Це буде цілком закономірним результатом», — зазначив Ереу.
За оцінками уряду, з червня по вересень туристи принесуть економіці 64 млрд євро — на 10% більше, ніж за той самий період минулого року, — що підкреслює роль туризму як ключового чинника економічного зростання Іспанії та допомагає країні випереджати інші європейські країни.
Цього літа, за прогнозами, Іспанію відвідають близько 43 мільйонів іноземних туристів, що на 6% більше, ніж у період з червня по вересень минулого року.
Уряд очікує зростання кількості туристів — як це було навесні — незважаючи на геополітичну невизначеність, пов’язану з війною США та Ізраїлю проти Ірану.
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«Три місяці тому ми вважали, що конфлікт на Близькому Сході може уповільнити приплив туристів, але дані свідчать про вражаючу стійкість галузі, незважаючи на обставини», — зазначив Ереу.
За прогнозами, до 1 жовтня кількість туристів зросте майже до 80 мільйонів, що перевищує очікування влади, висловлені ще в березні.
В іспанському уряді очікують, що не тільки традиційні туристичні регіони продемонструють ще більший приріст. Це пов’язано з повним сонячним затемненням в серпні, яке буде видно на великій території сільських та північних районів Іспанії.
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Ереу розповів, що багато сільських готелів вже повністю заброньовані через інтерес до сонячного затемнення.
Міністр додав, що спрямування туристів углиб країни, до менш відомих районів, також допоможе Іспанії впоратися з перенаселеністю популярних прибережних курортів, що викликало негативну реакцію місцевих мешканців.
Він закликав регіональні уряди регулювати туристичну пропозицію, аргументуючи це тим, що попит продовжуватиме зростати.
За матеріалами:
Європейська правда
Подорожі
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