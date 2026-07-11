Іспанія очікує 100 мільйонів туристів цьогоріч

«Якщо ця тенденція збережеться, ми, ймовірно, досягнемо (100 мільйонів). Це буде цілком закономірним результатом», — зазначив Ереу.
За оцінками уряду, з червня по вересень туристи принесуть економіці 64 млрд євро — на 10% більше, ніж за той самий період минулого року, — що підкреслює роль туризму як ключового чинника економічного зростання Іспанії та допомагає країні випереджати інші європейські країни.
«Три місяці тому ми вважали, що конфлікт на Близькому Сході може уповільнити приплив туристів, але дані свідчать про вражаючу стійкість галузі, незважаючи на обставини», — зазначив Ереу.
За прогнозами, до 1 жовтня кількість туристів зросте майже до 80 мільйонів, що перевищує очікування влади, висловлені ще в березні.
В іспанському уряді очікують, що не тільки традиційні туристичні регіони продемонструють ще більший приріст. Це пов’язано з повним сонячним затемненням в серпні, яке буде видно на великій території сільських та північних районів Іспанії.
Ереу розповів, що багато сільських готелів вже повністю заброньовані через інтерес до сонячного затемнення.
Міністр додав, що спрямування туристів углиб країни, до менш відомих районів, також допоможе Іспанії впоратися з перенаселеністю популярних прибережних курортів, що викликало негативну реакцію місцевих мешканців.
Він закликав регіональні уряди регулювати туристичну пропозицію, аргументуючи це тим, що попит продовжуватиме зростати.