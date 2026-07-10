Естонія підтримала продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року Сьогодні 16:28 — Особисті фінанси

Естонія підтримуватиме українців

Уряд Естонії підтримав проєкт рішення Ради Європейського Союзу щодо продовження дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас документ передбачає нові умови для громадян України, які звертатимуться за таким статусом у майбутньому.

Про це повідомляє ERR.

Які зміни пропонують для нових заявників

Країна й надалі підтримуватиме українців, які не можуть повернутися додому через війну, окупацію та постійні російські обстріли.

Водночас проєкт рішення передбачає, що тимчасовий захист можуть не надавати громадянам України, які не мають законних підстав для виїзду з країни у зв’язку з виконанням військового обов’язку.

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Якщо цю пропозицію остаточно схвалять на рівні Європейського Союзу, вона стосуватиметься лише нових заявників.

Що зміниться для українців, які вже мають тимчасовий захист

Для українців, які вже отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу, умови перебування не зміняться.

Вони й надалі зможуть законно проживати, працювати, навчатися та користуватися медичними й соціальними послугами.

У ЄС готуються до завершення програми після війни

За словами міністра внутрішніх справ Естонії Ігоря Таро, країнам Європейського Союзу вже зараз варто готуватися до поступового завершення програми тимчасового захисту після закінчення війни.

За його словами, держави мають розробити механізми, які дозволять українцям перейти на інші законні підстави для проживання в Європі або безпечно повернутися до України.

Водночас остаточне рішення щодо продовження програми та можливих нових умов ще мають ухвалити держави-члени ЄС.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що під час зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС на початку червня Німеччина та інші країни-члени виступили за те, аби ускладнити прийом до Союзу чоловіків призовного віку з України. За інформацією dpa, значну підтримку отримала пропозиція виключити чоловіків віком від 23 до 60 років із сфери застосування директиви про прийом біженців.

На це відреагувала очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. У листі до глав держав та урядів країн ЄС йдеться, що Європейська комісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для людей, які втікають від російської агресії проти України. Проте сфера застосування має бути обмежена таким чином, аби продовження не підривало здатність України до самооборони.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер заявив , що ініціатива щодо можливого виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту біженців у Європейському Союзі надійшла від України.

Також ми писали , що станом на травень 2026 року 4,37 мільйона громадян, що втекли з України, мали статус тимчасового захисту в ЄС.

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