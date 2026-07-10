Естонія підтримала продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року

Уряд Естонії підтримав проєкт рішення Ради Європейського Союзу щодо продовження дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас документ передбачає нові умови для громадян України, які звертатимуться за таким статусом у майбутньому.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що під час зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС на початку червня Німеччина та інші країни-члени виступили за те, аби ускладнити прийом до Союзу чоловіків призовного віку з України. За інформацією dpa, значну підтримку отримала пропозиція виключити чоловіків віком від 23 до 60 років із сфери застосування директиви про прийом біженців.
На це відреагувала очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. У листі до глав держав та урядів країн ЄС йдеться, що Європейська комісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для людей, які втікають від російської агресії проти України. Проте сфера застосування має бути обмежена таким чином, аби продовження не підривало здатність України до самооборони.
Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер заявив, що ініціатива щодо можливого виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту біженців у Європейському Союзі надійшла від України.
Також ми писали, що станом на травень 2026 року 4,37 мільйона громадян, що втекли з України, мали статус тимчасового захисту в ЄС.