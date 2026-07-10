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Українські водійські посвідчення після вступу в ЄС діятимуть лише в Україні

Особисті фінанси
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Посвідчення водія в Україні видаватимуть на 15 або 5 років
Посвідчення водія в Україні видаватимуть на 15 або 5 років
Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Водночас українські посвідчення водія, які діють зараз, збережуть чинність тільки на території України після вступу країни до Європейського Союзу.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Які строки дії посвідчень водія передбачають нові правила

Згідно зі змінами, право на керування транспортними засобами категорій А1, А, В1, В та ВЕ надаватиметься на 15 років.
Водночас право на керування транспортними засобами категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE та Т надаватиметься строком на 5 років.
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Також встановлено, що право на керування транспортними засобами будь-якої категорії, отримане вперше, діятиме протягом двох років.
При цьому строк, на який особу позбавлено права керування транспортними засобами або тимчасово обмежено у такому праві, не продовжуватиме строк дії посвідчення водія.

Що буде зі старими посвідченнями після вступу України до ЄС

Уряд також визначив порядок використання посвідчень водія, виданих до дати вступу України до Європейського Союзу. Такі документи залишатимуться чинними до завершення строку їхньої дії.
Водночас після вступу України до ЄС посвідчення водія, видані до цієї дати, будуть дійсними лише на території України до завершення строку їхньої дії або до моменту їх обміну на посвідчення водія єдиного європейського зразка.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Головна мета цих змін — поступово привести українські правила у відповідність до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху.
Посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк залежно від категорії транспортного засобу:
  • 15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);
  • 5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Посвідчення водія
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