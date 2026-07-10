Базова соціальна допомога і виплати по безробіттю: чи можна отримувати обидві одночасно Сьогодні 15:04 — Особисті фінанси

Фінансова допомога для громадян України

У багатьох українців після запуску базової соціальної допомоги виникло запитання, чи вплине її оформлення на вже призначені державні виплати. Одне з найпоширеніших — чи можна одночасно отримувати допомогу по безробіттю та базову соціальну допомогу.

Юристи пояснюють, що у більшості випадків ці виплати не виключають одна одну.

Базова соціальна допомога не замінює виплати по безробіттю

Як зазначають фахівці Юридичного порадника для ВПО, допомога по безробіттю та базова соціальна допомога — це два різні види державної підтримки, які призначаються за різними правилами.

Допомога по безробіттю є страховою виплатою для людей, які втратили роботу та офіційно зареєструвалися у центрі зайнятості.

Натомість базова соціальна допомога — це комплексна виплата для сімей із низькими доходами, яка об’єднує кілька раніше окремих видів соціальної підтримки. Вона може замінити:

допомогу малозабезпеченим сім’ям,

виплати одиноким матерям,

допомогу багатодітним сім’ям,

тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти,

окремі виплати людям без права на пенсію та особам з інвалідністю.

При цьому допомога по безробіттю до цього переліку не входить, тому оформлення базової соціальної допомоги саме по собі не припиняє її виплату. Якщо людина відповідає вимогам обох програм, вона може отримувати їх одночасно.

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Хто може оформити базову соціальну допомогу

Базова соціальна допомога насамперед призначена для сімей, які вже отримують окремі види державної підтримки. З листопада 2025 року до програми також можуть долучатися інші родини, які відповідають встановленим критеріям.

Під час розгляду заяви держава оцінює матеріальне становище сім’ї. Враховуються:

доходи всіх її членів,

наявність депозитів,

дорогих покупок,

додаткової нерухомості,

автомобілів,

зайнятість працездатних осіб.

Водночас офіційна реєстрація у центрі зайнятості може мати позитивне значення. Якщо працездатна людина понад три місяці не працює і не перебуває на обліку як безробітна, це може стати підставою для відмови у призначенні базової соціальної допомоги.

Право на допомогу по безробіттю мають громадяни, які втратили роботу, зареєструвалися у центрі зайнятості та мають необхідний страховий стаж.

У 2026 році мінімальний розмір виплати для застрахованих осіб становить від 3 900 грн, а максимальний — 8 647 грн. Для окремих категорій громадян, зокрема тих, хто вперше шукає роботу або не має необхідного стажу, допомога може становити 1 650 грн.

Як оформити допомогу по безробіттю

Подати заяву можна через «Дію» або особисто у будь-якому центрі зайнятості. Для цього зазвичай потрібні:

паспорт,

РНОКПП,

документи про освіту,

трудова книжка або документи про припинення роботи.

«Таким чином, в багатьох випадках людина може одночасно стояти на обліку в центрі зайнятості, отримувати допомогу по безробіттю та оформити базову соціальну допомогу для своєї сім’ї. Водночас остаточне рішення завжди залежить від доходів, складу сім’ї та відповідності критеріям програми», — підсумовують експерти.

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