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Ціни на продукти знижуються — що подешевшало

Особисті фінанси
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Покупки в супермаркеті
Покупки в супермаркеті
У червні ціни в Україні дещо знизилися порівняно з попереднім місяцем, хоча в річному вимірі інфляція залишається на рівні понад 7%. Найбільше за місяць подешевшали яйця, одяг і взуття.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
За даними статистичного відомства, у червні 2026 року споживчі ціни знизилися на 0,1% порівняно з травнем. У річному вимірі інфляція становила 7,2%, а базова інфляція — 8,1%. За перше півріччя ціни в Україні зросли на 5,7%.

Що найбільше подешевшало

Найбільше за місяць подешевшали продукти харчування та безалкогольні напої — на 0,8%. Лідером зі зниження цін стали яйця, які здешевшали одразу на 27,8%.
Також знизилися ціни на овочі, сало, фрукти, цукор, рис, м’ясо птиці та продукти переробки зернових — від 0,6% до 3,7%. Одяг і взуття стали дешевшими на 2,3%, а пальне та мастила — на 1,6%.

Які товари та послуги подорожчали

Водночас окремі продукти та послуги продовжили дорожчати. Зокрема, ціни на соняшникову олію, рибу, макаронні вироби та хліб зросли на 1−1,7%. Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,4%, переважно через підвищення цін на сигарети.
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Житлово-комунальні послуги за місяць стали дорожчими на 0,9%. Найбільше зросли тарифи на водопостачання — на 15,3%, а також на водовідведення — на 14,6%.
Крім того, на 0,2% підвищилася вартість транспортних послуг через подорожчання залізничних квитків (3,4%) та автомобільних пасажирських перевезень (1,2%). Послуги лікарень і закладів освіти також зросли в ціні — на 0,3%.
Раніше ми повідомляли, що згідно з прогнозом інвестиційної групи ICU, у 2026 році інфляція прискориться до 9,4%.
Також Finance.ua писав, що у Національному банку пояснили, чому інфляція після періоду сповільнення знову почала прискорюватися та коли очікується її поступове зниження.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДержстатІнфляція
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