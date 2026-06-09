Курс долара наблизиться до 46 грн — ICU оновив прогноз для України Сьогодні 12:01 — Валюта

Купюри гривні та долара

Інвестиційна група ICU переглянула макроекономічний прогноз для України, погіршивши очікування щодо курсу гривні та інфляції.

Аналітики вважають, що економіка й надалі зростатиме дуже повільно, а наприкінці 2026 року курс долара може досягти 45,8 грн. Водночас міжнародна фінансова допомога дозволить державі зберегти стабільність бюджету та валютних резервів.

Гривня продовжить слабшати

В ICU зазначають, що рішучість НБУ в частині поступового послаблення гривні дещо зросла останнім часом. Велике занепокоєння Нацбанку викликає зростання дефіциту на валютному ринку.

За даними аналітиків, за перші п’ять місяців 2026 року НБУ продав на міжбанківському ринку $18,1 млрд, тоді як за аналогічний період минулого року — $14,3 млрд. За повний повний рік приріст інтервенцій над минулорічним показником може скласти $6−7 млрд, а їхній загальний обсяг — наблизитися до $42−43 млрд. Попри такі значні дисбаланси, курс долара до гривні від початку року зріс лише на 4,4%, а євро — на 3,2%. Реальний номінальний курс гривні знизився за останні 12 місяців (до квітня) на 7,8%, а реальний ефективний курс — лише на 4,8%.

«Навіть за таких умов ми не очікуємо, що НБУ прискорить темп девальвації гривні. Він може обрати такий сценарій лише у разі різкого скорочення зовнішньої допомоги», — зазначають аналітики.

Тепер в ICU очікують, що наприкінці 2026 року курс становитиме 45,8 грн за долар замість прогнозованих раніше 45 грн.

Створено за допомогою ШІ

Інфляція знову прискорилася

Суттєвий вплив на економічні очікування мала ескалація конфлікту на Близькому Сході. Через подорожчання енергоносіїв та вторинні цінові ефекти аналітики переглянули прогноз інфляції.

Якщо раніше очікувалося, що зростання цін наприкінці року становитиме близько 7%, то тепер прогноз підвищили до 9−10%.

Водночас в ICU вважають, що нинішня монетарна політика НБУ є достатньо жорсткою для стримування інфляційного тиску. Тому ймовірність подальшого підвищення облікової ставки до кінця року оцінюється менш ніж у 50%.

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Якими будуть ключові показники економіки

Згідно з оновленим прогнозом ICU, у найближчі роки економіка України зростатиме повільно, якщо безпекова ситуація не зміниться кардинально.

Основні очікування на 2026 рік:

реальний ВВП зросте лише на 0,8%;

обсяг економіки становитиме 229 млрд доларів;

інфляція прискориться до 9,4%;

облікова ставка НБУ знизиться до 15%;

курс гривні наприкінці року сягне 45,8 грн за долар;

міжнародні резерви НБУ залишаться на рівні близько 60 млрд доларів;

дефіцит бюджету становитиме близько 21% ВВП;

державний борг зросте до 107% ВВП.

Аналітики наголошують, що значний дефіцит поточного рахунку залишається ризиком для економіки, однак наразі його компенсує міжнародна фінансова підтримка. Зокрема, затвердження програми Ukraine Support Loan від ЄС дозволить повністю покрити бюджетний дефіцит та підтримувати валютні резерви на високому рівні.

«Ми прогнозуємо зростання реального ВВП цьогоріч менш ніж на 1%. Слабкість економічного зростання буде новою нормою в наступних роках, якщо безпекова ситуація не покращиться суттєво», — кажуть аналітики.

В ICU також виходять із базового сценарію, за якого найближчими роками війна не завершиться мирною угодою, але й суттєвого погіршення ситуації на фронті не відбудеться. Саме за таких умов аналітики оцінюють перспективи української економіки на 2026 рік.

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