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ЄЦБ представив 10 нових дизайнів для банкнот євро (фото)

Валюта
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Нинішня серія банкнот перебуває в обігу з моменту запровадження євро
Нинішня серія банкнот перебуває в обігу з моменту запровадження євро
Європейський центральний банк (ЄЦБ) представив перші варіанти дизайну нового покоління банкнот євро. Це перше масштабне оновлення зовнішнього вигляду європейської валюти з моменту її запровадження понад 20 років тому.
Про це повідомляє Bloomberg.

Громадяни можуть обрати дизайн

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард презентувала 10 варіантів дизайну, які об’єднані у дві тематичні категорії «Європейська культура» та «Річки й птахи».
Жителі країн єврозони можуть проголосувати за запропоновані варіанти до 21 вересня. Остаточне рішення щодо нового дизайну Керівна рада ЄЦБ планує ухвалити наприкінці року.
За словами Лагард, банкноти євро є не лише платіжним засобом, а й одним із найвідчутніших символів Європи.
Водночас у ЄЦБ не назвали точних термінів появи нових банкнот в обігу. Після затвердження переможного дизайну його доопрацюють, протестують і лише після цього розпочнуть виробництво. Нові банкноти надійдуть в обіг у наступні роки.
Лагард презентувала 10 варіантів дизайну
Лагард презентувала 10 варіантів дизайну

Перше оновлення за понад два десятиліття

Нинішня серія банкнот перебуває в обігу з моменту запровадження євро. На них зображені стилізовані арки, мости та інші архітектурні елементи, які не відсилають до реальних будівель чи пам’яток.
У ЄЦБ зазначають, що оновлення дизайну є складним процесом, оскільки банкноти мають важливе символічне значення для валютного союзу, до якого входить 21 країна.
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Робота над оновленням банкнот розпочалася у 2021 році. Спочатку ЄЦБ запропонував сім тематичних напрямів, а наприкінці 2023 року після опитування жителів єврозони скоротив їх до двох фінальних варіантів.

Підготовка цифрового євро

Розробка нових паперових банкнот триває одночасно з підготовкою до запуску цифрового євро.
Раніше цього місяця ЄЦБ відібрав 36 постачальників платіжних послуг, які братимуть участь у 12-місячному пілотному проєкті цифрової валюти. Його старт запланований на другу половину 2027 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЄвроГотівка
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