ЄЦБ представив 10 нових дизайнів для банкнот євро (фото) Сьогодні 12:00 — Валюта

Нинішня серія банкнот перебуває в обігу з моменту запровадження євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) представив перші варіанти дизайну нового покоління банкнот євро. Це перше масштабне оновлення зовнішнього вигляду європейської валюти з моменту її запровадження понад 20 років тому.

Про це повідомляє Bloomberg.

Громадяни можуть обрати дизайн

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард презентувала 10 варіантів дизайну, які об’єднані у дві тематичні категорії «Європейська культура» та «Річки й птахи».

Жителі країн єврозони можуть проголосувати за запропоновані варіанти до 21 вересня. Остаточне рішення щодо нового дизайну Керівна рада ЄЦБ планує ухвалити наприкінці року.

Ten selected design proposals for the next series of euro banknotes have been unveiled.



Explore the proposals and tell us which ones you prefer.



Have your say https://t.co/VvcczFFxX3 pic.twitter.com/mZGWAdaz62 — European Central Bank (@ecb) July 23, 2026

За словами Лагард, банкноти євро є не лише платіжним засобом, а й одним із найвідчутніших символів Європи.

Водночас у ЄЦБ не назвали точних термінів появи нових банкнот в обігу. Після затвердження переможного дизайну його доопрацюють, протестують і лише після цього розпочнуть виробництво. Нові банкноти надійдуть в обіг у наступні роки.

Лагард презентувала 10 варіантів дизайну

Перше оновлення за понад два десятиліття

Нинішня серія банкнот перебуває в обігу з моменту запровадження євро. На них зображені стилізовані арки, мости та інші архітектурні елементи, які не відсилають до реальних будівель чи пам’яток.

У ЄЦБ зазначають, що оновлення дизайну є складним процесом, оскільки банкноти мають важливе символічне значення для валютного союзу, до якого входить 21 країна.

Робота над оновленням банкнот розпочалася у 2021 році. Спочатку ЄЦБ запропонував сім тематичних напрямів, а наприкінці 2023 року після опитування жителів єврозони скоротив їх до двох фінальних варіантів.

Підготовка цифрового євро

Розробка нових паперових банкнот триває одночасно з підготовкою до запуску цифрового євро.

Раніше цього місяця ЄЦБ відібрав 36 постачальників платіжних послуг, які братимуть участь у 12-місячному пілотному проєкті цифрової валюти. Його старт запланований на другу половину 2027 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.