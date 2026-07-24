ЄЦБ представив 10 нових дизайнів для банкнот євро (фото)

Європейський центральний банк (ЄЦБ) представив перші варіанти дизайну нового покоління банкнот євро. Це перше масштабне оновлення зовнішнього вигляду європейської валюти з моменту її запровадження понад 20 років тому.
За словами Лагард, банкноти євро є не лише платіжним засобом, а й одним із найвідчутніших символів Європи.
Водночас у ЄЦБ не назвали точних термінів появи нових банкнот в обігу. Після затвердження переможного дизайну його доопрацюють, протестують і лише після цього розпочнуть виробництво. Нові банкноти надійдуть в обіг у наступні роки.
Перше оновлення за понад два десятиліття
Нинішня серія банкнот перебуває в обігу з моменту запровадження євро. На них зображені стилізовані арки, мости та інші архітектурні елементи, які не відсилають до реальних будівель чи пам’яток.
У ЄЦБ зазначають, що оновлення дизайну є складним процесом, оскільки банкноти мають важливе символічне значення для валютного союзу, до якого входить 21 країна.
Робота над оновленням банкнот розпочалася у 2021 році. Спочатку ЄЦБ запропонував сім тематичних напрямів, а наприкінці 2023 року після опитування жителів єврозони скоротив їх до двох фінальних варіантів.
Підготовка цифрового євро
Розробка нових паперових банкнот триває одночасно з підготовкою до запуску цифрового євро.
Раніше цього місяця ЄЦБ відібрав 36 постачальників платіжних послуг, які братимуть участь у 12-місячному пілотному проєкті цифрової валюти. Його старт запланований на другу половину 2027 року.