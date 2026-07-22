Експерт навзав перспективи курсу долара до кінця року Сьогодні 08:00 — Валюта

Експерт навзав перспективи курсу долара до кінця року

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що середній курс у 45,7 грн/долар, закладений у бюджеті, завищений.

За його прогнозом, курс буде близько 44,6−44,7 грн, а кризовий сценарій — 48−50 грн.

Зростання цін на нафту через загострення ситуації на Близькому Сході знову актуалізувало питання курсу долара в Україні.

Про те, чого очікувати від валютного ринку восени та які фактори визначатимуть курс гривні, розповів спеціально для УНН головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

За словами експерта, у державному бюджеті на 2026 рік закладений середній курс на рівні 45,7 гривні за долар. Водночас, Іван Ус вважає, що цей показник може виявитися завищеним. На його думку, головним ризиком для гривні залишається погіршення торговельного балансу України.

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«У бюджеті України на цей рік закладена цифра — середній курс гривні до долара за 2026 рік 45 гривень 70 копійок за долар. Зараз ми вже у другій половині року і жодного разу такого курсу не було. У першій половині 2026 року від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі склало 28 мільярдів доларів США, тоді як за аналогічний період минулого року було 18 мільярдів, що чинить негативний вплив на національну валюту,» — пояснює Іван Ус.

Експерт звертає увагу, що суттєву роль у цьому процесі відіграє імпорт енергоресурсів. Зокрема, Україна купує значні обсяги паливно-енергетичних товарів за кордоном, а їх подорожчання автоматично збільшує валютні витрати держави і саме тому світові ціни на нафту безпосередньо впливають на курс гривні.

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«Якщо ми говоримо про паливно-енергетичні товари, то за першу половину 2025 року Україна заплатила за них трохи менше ніж 5 мільярдів доларів. У першій половині 2026 року ця сума склала майже 7,5 мільярда доларів. Зростання відбулося більш ніж на 50 відсотків — це вже чинить шалений тиск на нашу валюту і буде впливати на неї надалі" — наголошує експерт.

Попри ризики, Іван Ус не вважає ситуацію критичною, бо за його словами, українська економіка продовжує отримувати значну міжнародну підтримку, яка допомагає утримувати фінансову стабільність. Важливим фактором залишаються також довгострокові кредити та гранти від міжнародних партнерів.

«Ми не летимо в прірву саме тому, що маємо підтримку партнерів. Йдеться і про гранти, і про кредити на дуже тривалі терміни та на пільгових умовах. Такі інструменти допомагають утримувати економіку в умовах повномасштабної війни. Поки що ця підтримка виглядає достатньо ефективною," — зауважив Іван Ус.

Про пальне

Країна є великим імпортером нафтопродуктів, тому зміни на світовому ринку швидко відображаються на внутрішніх цінах. Втім, наслідком цього може стати додатковий інфляційний тиск.

«Чим вищі ціни на нафту, тим більше ми платимо за імпорт. Чим більше ми платимо, тим сильніше розганяється інфляція. Для України це дуже чутливий фактор, тому що паливно-енергетичні товари займають одну з найбільших часток в імпорті. Відповідно, подорожчання нафти може мати наслідки не лише для водіїв, а й для економіки загалом," — підкреслює Іван Ус.

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«Якщо дорожчає пальне, це впливає на сільське господарство, логістику та промисловість, бо наприклад, для збору врожаю потрібна техніка і пальне. Якщо витрати зростають, зменшується маржинальність виробництва. У підсумку це створює додатковий тиск на економіку та ціни», — пояснює експерт.

Перспективи курсу долара до кінця року

Іван Ус окреслив базовий та кризовий сценарії. Він вважає, що поступове послаблення гривні є ймовірним, однак різкого обвалу наразі не очікується. Втім, на його думку, багато залежатиме від зовнішньоекономічної ситуації та розвитку подій на світових ринках.

«Базовий сценарій полягає у поступовому послабленні гривні. Я вважаю, що середній курс за підсумками року буде нижчим за 45,7 гривні за долар і може перебувати в районі 44,6−44,7 гривні. Кризовим сценарієм буде ситуація, якщо курс долара підійде до позначки 48−50 гривень. Варіант понад 50 гривень за долар я наразі, не розглядаю зовсім», — резюмував Іван Ус.

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