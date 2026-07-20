Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 12:05 — Валюта

Міжбанківський валютний ринок стабілізувався після попередніх коливань.

Протягом 13−17 липня офіційний курс гривні до долара демонстрував помірну волатильність із короткостроковим ослабленням гривні в середині тижня та подальшим частковим відновленням наприкінці періоду. Після рівня 44,4950 грн/$13 липня курс зріс до 44,8833 грн/$15 липня, що стало найвищим значенням за тиждень, однак уже 16−17 липня долар почав дешевшати в офіційному курсі — до 44,6173 грн/$.

Про це повідомила членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Долар не закріпив зростання», — зазначила Золотько.

Загалом динаміка свідчить, що Національний банк зберігав контроль над ситуацією на валютному ринку, не допускаючи різких курсових коливань. Незважаючи на локальне послаблення гривні в першій половині тижня, її подальше зміцнення підтверджує, що ринок залишався збалансованим, а коливання відбувалися в межах звичного для режиму керованої гнучкості діапазону.

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Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

13 липня — 44,4950 грн/$;

14 липня — 44,6746 грн/$;

15 липня — 44,8833 грн/$;

16 липня — 44,7480 грн/$;

17 липня — 44,6173 грн/$.

. Готівковий валютний ринок протягом тижня, що минув, демонстрував помірне коливання без зміни загального тренду. Стартувавши в понеділок у діапазоні 44,37−44,91 грн/$, вже у вівторок котирування змістилися до 44,51−45,03 грн/$. В середу курс опустився до 44,46−44,97 грн/$, а в четвер та п’ятницю— до 44,36−44,89 грн/$, досягнувши мінімальних значень за тиждень. Сплеск попиту на валюту в середині тижня мав ситуативний характер і був повністю компенсований збільшенням пропозиції і поведінка готівкового сегмента підтверджує збереження високої курсової стабільності

Курс на міжбанку

Протягом 13−17 липня міжбанківський валютний ринок стабілізувався після попередніх коливань. Незважаючи на помітні зміни котирувань усередині окремих торгових сесій, ринок залишався збалансованим. Попит і пропозиція валюти загалом перебували в рівновазі, а денна амплітуда руху курсу здебільшого не перевищувала 10−20 копійок:

на початку тижня торги проходили з дещо ширшими коливаннями: у понеділок курс рухався в діапазоні 44,55−44,85 грн/дол. і завершив день на рівні 44,81 грн/дол.;

у вівторок внутрішньоденний діапазон становив 44,75−44,96 грн/дол., хоча закриття відбулося вже на рівні 44,77 грн/дол. Надалі ринок перейшов до поступового зміцнення гривні;

у середу долар розпочав торги на максимальній за день позначці 44,80 грн/дол., після чого послідовно дешевшав і завершив сесію на рівні 44,63 грн/дол.;

у четвер і п’ятницю котирування консолідувалися поблизу 44,65−44,68 грн/дол., що свідчить про формування нового короткострокового рівня рівноваги.

Загалом поведінка міжбанківського ринку протягом тижня вказувала на зниження волатильності та відсутність істотних дисбалансів.

Минулого тижня регулятор був змушений значно активніше компенсувати дефіцит іноземної валюти на міжбанківському ринку. За підсумками 13−17 липня обсяг чистих інтервенцій Національного банку становив збільшився порівняно з попереднім тижнем на 19% та становив $1074,31 млн проти $871,22 млн 06−10 липня. Це свідчить про готовність Національного банку підтримувати курсову стабільність та не допускати різких девальваційних рухів гривні.

Прогноз на тиждень

Протягом 20−24 липня валютний ринок України, найімовірніше, збереже відносну стабільність, хоча окремі дні можуть супроводжуватися помірними коливаннями курсу в межах звичних для останніх тижнів значень. Поточна динаміка міжбанківського ринку свідчить, що після зростання курсу на початку липня сформувався новий баланс між попитом і пропозицією валюти, а Національний банк продовжує ефективно згладжувати тимчасові дисбаланси завдяки валютним інтервенціям.

Ключовим фактором підтримки гривні й надалі залишатиметься політика НБУ. Регулятор має достатній обсяг міжнародних резервів і продовжує дотримуватися режиму керованої гнучкості курсу, що дозволяє уникати різких стрибків навіть у періоди підвищеного попиту на валюту. Якщо попит з боку імпортерів або населення тимчасово зростатиме, Національний банк, ймовірно, компенсуватиме дефіцит пропозиції продажем валюти на міжбанківському ринку.

Водночас певний тиск на гривню можуть створювати сезонні чинники. Друга половина липня традиційно характеризується активними розрахунками імпортерів за енергоносії, паливо та споживчі товари. Крім того, на ринок впливатимуть бюджетні платежі бізнесу, стан валютної виручки експортерів та обсяги міжнародної фінансової допомоги, яка залишається одним із ключових джерел валютної ліквідності для країни.

Не менш важливими залишатимуться й зовнішні чинники. Насамперед це ситуація на світових фінансових ринках, динаміка курсу долара США, ціни на енергоносії та розвиток геополітичної ситуації. У разі відсутності нових зовнішніх новин український валютний ринок, імовірно, продовжить працювати у звичному режимі з невисокою волатильністю.

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