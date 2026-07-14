НБУ стабілізував гривню: аналітики спрогнозували подальшу динаміку курсу Сьогодні 15:00 — Валюта

НБУ стабілізував гривню: аналітики спрогнозували подальшу динаміку курсу

Минулого тижня Національний банк допускав лише незначні коливання курсу гривні, який переважно залишався трохи вище позначки 44,5 грн за долар.

Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Зазначається, що дефіцит валюти на ринку за підсумками тижня скоротився до 552 млн доларів. Це майже на третину менше порівняно з попереднім тижнем.

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Дефіцит валюти на ринку за підсумками тижня скоротився

Попит на валюту на міжбанку

Чиста купівля валюти на міжбанківському ринку скоротилася на 42% завдяки істотному зменшенню попиту.

Водночас населення активізувало купівлю валюти після її здешевлення. У роздрібному сегменті чиста купівля іноземної валюти зросла на 37%.

Національний банк зменшив інтервенції до $871 млн, трошки нижче від середньотижневого обсягу цього року.

Чиста купівля валюти на міжбанківському ринку зменшилася

Оцінка ICU

Аналітики ICU зазначають, що поточний курс гривні до долара США залишається комфортним для Національного банку.

Однак валютний ринок ще далекий від стабілізації після червневих коливань, тож Нацбанку доводиться зберігати інтервенції на високому рівні.

«Національний банк може епізодично ще більше зменшити вартість долара США протягом літа, щоб знизити девальваційні очікування та наблизити потребу в інтервенціях до комфортного для себе рівня. Все ж у середньостроковій перспективі послаблення курсу гривні — це єдиний раціональний для НБУ сценарій», — зазначають аналітики.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що чиста купівля валюти населенням у червні 2026 року зросла у 2,1 раза порівняно з попереднім місяцем і становила 482 млн доларів в еквіваленті. У червні обсяг купівлі безготівкової валюти населенням становив 378 млн доларів, тоді як обсяг продажу сягнув 402 млн доларів.

Також ми писали , що середній офіційний курс гривні в червні послабився на тлі погіршення ринкової кон’юнктури, а також зміцнення долара на світових фінансових ринках. Середній офіційний курс гривні у червні послабився на 1,5% щодо долара США та на 0,1% щодо євро.

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