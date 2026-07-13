Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 12:03 — Валюта

Попри щоденні зміни, курс залишався поблизу позначки 44,5 грн/$

Протягом 6−10 липня офіційний курс гривні до долара США демонстрував помірне зміцнення гривні в першій половині тижня, яке наприкінці перервалося незначною технічною корекцією. Протягом наступного тижня попит на валюту не зникне.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

За її словами, за п’ять днів офіційний курс долара знизився на 5,81 копійки, що свідчить про незначне укріплення гривні приблизно на 0,13%. Основний рух відбувся 8−9 липня, коли Національний банк послідовно знижував офіційний курс долара. 10-го липня регулятор зафіксував невелике підвищення курсу на 3,5 копійки, що є короткостроковою корекцією після кількох днів зміцнення гривні. Коливання протягом тижня не перевищували 10 копійок, що свідчить про збереження збалансованої ситуації на валютному ринку та ефективне згладжування курсових коливань Національним банком за рахунок режиму керованої гнучкості.

Попри щоденні зміни, курс залишався поблизу позначки 44,5 грн/$, що підтверджує відсутність значного девальваційного чи ревальваційного тиску на гривню.

Офіційний та готівковий курс

Минулого тижня курс Національного банку був таким:

6 липня — 44,5696 грн/$;

7 липня — 44,5638 грн/$;

8 липня — 44,5098 грн/$;

9 липня — 44,4766 грн/$;

10 липня — 44,5115 грн/$.

Готівковий валютний ринок протягом тижня, що минув, демонстрував помірне зміцнення гривні та поступове зниження курсу долара. Стартувавши в понеділок у діапазоні 44,29−44,82 грн/$, вже у вівторок котирування змістилися до 44,24−44,75 грн/$, що свідчило про переважання пропозиції валюти над поточним попитом.

Низхідний тренд зберігся і в середу, коли курс опустився до 44,20−44,70 грн/$, досягнувши мінімальних значень за тиждень.

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У другій половині тижня ринок перейшов у фазу консолідації: у четвер і п’ятницю готівковий долар торгувався в межах 44,24−44,73 грн/$. Це свідчить про досягнення тимчасового балансу між попитом і пропозицією після кількох днів корекції.

Загалом тижнева динаміка характеризувалася поступовим, але контрольованим здешевленням американської валюти без різких коливань, а звуження діапазону котирувань наприкінці тижня вказувало на зниження волатильності та стабілізацію настроїв учасників готівкового ринку.

Курс на міжбанку

Динаміка міжбанківського валютного ринку протягом 6−10 липня свідчила про стабілізацію курсу гривні після попередніх коливань. Незважаючи на зміну котирувань усередині торгових сесій, ринок залишався збалансованим, а амплітуда денних рухів була порівняно вузькою — переважно в межах 10−20 копійок:

у понеділок, 6 липня, денні коливання були в межах 44,50 грн/$ до 44,62 грн/$;

у вівторок — 44,36 грн/$-44,60 грн/$;

у середу старт був на 44,43 грн/$, і це був мінімум дня. Протягом дня курс піднімався до 44,51 грн/$, проте день завершився на позначці 44,48 грн/$;

у четвер торги відкрилися на рівні 44,50 грн/$, протягом дня курс коливався в межах 44,43 грн/$ та 44,55 грн/$, а сесія завершилася на 44,48 грн/$;

у п’ятницю, 10 липня, котирування стартували з 44,51 грн/$ і завершивши день на рівні 44,50 грн/$, минаючи позначки 44,45 грн/$ та 44,53 грн/$.

За підсумками 6−10 липня обсяг чистих інтервенцій Національного банку становив $871,22 млн, що майже на чверть (24%) менше, ніж тижнем раніше. Це є позитивним сигналом для валютного ринку, адже така динаміка свідчить про зменшення дисбалансу між попитом і пропозицією іноземної валюти на міжбанку та про нижчу потребу регулятора компенсувати дефіцит валюти власними продажами. Водночас такий обсяг інтервенцій залишається доволі високим та означає, що валютний ринок і надалі залежить від присутності НБУ як ключового постачальника валюти.

Прогноз на тиждень

За умови відсутності нових суттєвих зовнішніх або внутрішніх подій протягом 13−17 липня гривня, ймовірно, залишиться відносно стабільною, поблизу поточних значень із незначними коливаннями, але попит на валюту не зникне. Ринок перебуває у стані відносної рівноваги: офіційний курс НБУ на 13 липня становить 44,4950 грн/$.

Найважливішим фактором традиційно залишатиметься політика Національного банку України. За режиму керованої гнучкості саме НБУ є головним учасником валютного ринку, який за допомогою інтервенцій згладжує дисбаланси між попитом і пропозицією іноземної валюти. Якщо попит з боку імпортерів або населення тимчасово перевищує пропозицію, регулятор має достатній інструментарій для стримування різких курсових коливань.

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Другим ключовим фактором залишатиметься попит бізнесу на валюту. Липень традиційно характеризується активними закупівлями імпортної продукції, передусім пального, енергетичного обладнання, техніки та інших критично важливих товарів. Саме імпорт формує значну частину структурного попиту на валюту, який наразі перевищує її ринкову пропозицію.

Не менш важливою буде ритмічність надходження міжнародної фінансової допомоги. Саме зовнішнє фінансування підтримує міжнародні резерви України та дозволяє Національному банку без суттєвих ризиків проводити валютні інтервенції. Допоки ці надходження залишаються прогнозованими, вони виконують роль одного з головних факторів стабільності гривні.

Суттєвий вплив матиме і безпекова ситуація. Будь-яке загострення бойових дій або масштабні атаки на енергетичну чи транспортну інфраструктуру можуть короткостроково збільшити попит на валюту як з боку бізнесу, так і населення. Водночас за останні місяці український валютний ринок демонструє значно меншу чутливість до окремих інформаційних приводів, ніж це було на початку війни.

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