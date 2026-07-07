Банки скоротили ввезення готівкової валюти до мінімуму з серпня 2023 року Сьогодні 10:07 — Валюта

Банки скоротили ввезення готівкової валюти до мінімуму з серпня 2023 року

У травні 2026 року банки ввезли в Україну готівкової іноземної валюти на 531,197 млн доларів в еквіваленті, що на 28% менше порівняно з квітнем. Це найнижчий показник із серпня 2023 року.

Про це повідомляють Українські новини з посиланням на дані Національного банку.

Обсяги ввезення долара та євро зменшилися

Зокрема, обсяг ввезеної готівкової валюти у доларах США становив 355,840 млн доларів, що на 13% менше, ніж місяцем раніше.

Водночас банки ввезли готівкового євро на 169,004 млн доларів в еквіваленті. Порівняно з квітнем цей показник скоротився на 47%.

Обсяг ввезення банківських металів у травні становив 4,574 млн доларів в еквіваленті, що на 37% більше порівняно з попереднім місяцем.

Раніше в Національному банку повідомляли, що розглядають можливість зміни базової валюти для орієнтирів валютної політики — з долара США на євро. Наразі такий сценарій залишається гіпотетичним, однак його розглядають з урахуванням геополітичних та економічних чинників.

Попит населення на валюту знизився

Чиста купівля іноземної валюти населенням у травні скоротилася на 34% і становила 231 млн доларів в еквіваленті. Це найнижчий показник чистої купівлі валюти населенням від початку 2026 року.

Раніше Finance.ua писав , що за тиждень з 29 червня по 3 липня Національний банк України продав на міжбанку 1,14 млрд дол., при цьому купив 650 тис. доларів.

Також ми з посиланням на Reuters розповідали , що долар стрімко зміцнюється і вже продемонстрував найсильніше місячне зростання майже за рік. Інвестори готуються до ключових даних з інфляції у США, які можуть підтвердити очікування: Федеральній резервній системі, ймовірно, доведеться знову піднімати ставки вже цього року.

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