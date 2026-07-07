Банки скоротили ввезення готівкової валюти до мінімуму з серпня 2023 року

Обсяг ввезення банківських металів у травні становив 4,574 млн доларів в еквіваленті, що на 37% більше порівняно з попереднім місяцем.
Раніше в Національному банку повідомляли, що розглядають можливість зміни базової валюти для орієнтирів валютної політики — з долара США на євро. Наразі такий сценарій залишається гіпотетичним, однак його розглядають з урахуванням геополітичних та економічних чинників.
Попит населення на валюту знизився
Чиста купівля іноземної валюти населенням у травні скоротилася на 34% і становила 231 млн доларів в еквіваленті. Це найнижчий показник чистої купівлі валюти населенням від початку 2026 року.
Раніше Finance.ua писав, що за тиждень з 29 червня по 3 липня Національний банк України продав на міжбанку 1,14 млрд дол., при цьому купив 650 тис. доларів.
Також ми з посиланням на Reuters розповідали, що долар стрімко зміцнюється і вже продемонстрував найсильніше місячне зростання майже за рік. Інвестори готуються до ключових даних з інфляції у США, які можуть підтвердити очікування: Федеральній резервній системі, ймовірно, доведеться знову піднімати ставки вже цього року.