Курс валют у липні. Що сталося з обмінниками? Банкір попереджає, як не втратити гроші (відео) Сьогодні 18:10 — Валюта

Курс валют у липні. Що сталося з обмінниками? Банкір попереджає, як не втратити гроші (відео)

Долар наблизився до позначки 45 гривень, а євро тестує рівень 52 гривні.

У новому відео на нашому YouTube-каналі банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів, які фактори впливатимуть на валютний ринок з 6 по 12 липня 2026 року, чому гривневі депозити допомагають стримувати попит на валюту та яких курсів долара і євро варто очікувати цього тижня.

Що зараз впливає на курс валют

За словами банкіра, на валютному ринку одночасно діють дві ключові сили:

Імпортери, які купують валюту для закупівлі пального, енергетичного обладнання, сировини та інших товарів. Саме їхня активність формує підвищений попит на іноземну валюту. Національний банк України, який згладжує дисбаланс між попитом і пропозицією за допомогою валютних інтервенцій. НБУ продовжує працювати в режимі керованої гнучкості, не допускаючи різких курсових коливань.



За оцінками Тараса Лєсового, протягом тижня попит на міжбанківському ринку може перевищувати пропозицію на 10−15%. Для стабілізації ситуації Нацбанк, ймовірно, здійснюватиме валютні інтервенції в межах 800−850 мільйонів доларів.

Чому гривня поки залишається відносно стабільною

Банкір виділяє одразу кілька факторів, які зараз допомагають утримувати ситуацію під контролем. Насамперед йдеться про відносну стабільність світових цін на пальне. За таких умов імпортери не збільшують закупівлі валюти понад поточні потреби.

Додатково на ринок впливає сезонний фактор. Середина літа традиційно характеризується нижчою діловою активністю, що зменшує кількість великих валютних операцій.

Важливу роль відіграє й інфляція. Якщо вона не прискорюється, населення має менше стимулів переводити гривневі заощадження у валюту.

Окремо Тарас Лєсовий звертає увагу на гривневі депозити. Високі ставки за вкладами дозволяють утримувати в банківській системі частину коштів громадян, які за інших умов могли б бути спрямовані на купівлю валюти. За його оцінками, йдеться про 25−30% потенційного попиту.

Що відбувається із золотом

Минулого тижня вартість дорогоцінного металу знизилася більш ніж на 3% та опустилася нижче позначки 4000 доларів за унцію. Це найнижчий рівень із листопада минулого року.

Серед причин такого зниження називають зміцнення долара США, очікування підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США та зростання цін на нафту, що посилює побоювання щодо інфляції.

Яким буде курс долара та євро цього тижня

За прогнозом Тараса Лєсового, протягом періоду з 6 по 12 липня долар перебуватиме у таких межах:

міжбанк — від 44,7 до 45,1 гривні за долар;

готівковий ринок — від 44,5 до 45,2 гривні.

Євро:

міжбанк — від 51,5 до 52,5 гривні;

готівковий ринок — від 51,5 до 52,5 гривні.

Водночас експерт не очікує різких коливань. Загальне відхилення курсів протягом тижня, за його словами, перебуватиме в межах 1−1,5%.

У відео на нашому YouTube-каналі дивіться детальний розбір експерта про те, що відбувається на валютному ринку, чому долар наблизився до 45 гривень, які курси очікуються цього тижня та які ризики можуть вплинути на гривню вже наприкінці літа 👇

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