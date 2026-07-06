Нацбанк вперше за рік купив валюту на міжбанку Сьогодні 10:44 — Валюта

Нацбанк вперше за рік купив валюту на міжбанку

За тиждень з 29 червня по 3 липня Національний банк України продав на міжбанку 1,14 млрд дол, при цьому купив 650 тис. доларів.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 29 червня по 3 липня Нацбанк продав на міжбанку 1144,27 млн дол, що на 175,15 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 650 тисяч доларів.

З початку червня НБУ продавав більше мільярда доларів на міжбанківському ринку.

З початку 2026 року НБУ вперше купує валюту на міжбанку.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися — вперше з липня 2022 року.

Економічна Правда За матеріалами:

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