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Нацбанк вперше за рік купив валюту на міжбанку

Валюта
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Нацбанк вперше за рік купив валюту на міжбанку
Нацбанк вперше за рік купив валюту на міжбанку
За тиждень з 29 червня по 3 липня Національний банк України продав на міжбанку 1,14 млрд дол, при цьому купив 650 тис. доларів.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 29 червня по 3 липня Нацбанк продав на міжбанку 1144,27 млн дол, що на 175,15 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 650 тисяч доларів.
З початку червня НБУ продавав більше мільярда доларів на міжбанківському ринку.
З початку 2026 року НБУ вперше купує валюту на міжбанку.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися — вперше з липня 2022 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
Валюта
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