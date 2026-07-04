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Банкір розповів українцям, чого очікувати від курсів долара та євро у липні

Валюта
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Експерт спрогнозував, яким буде курс долара та євро у липні
Експерт спрогнозував, яким буде курс долара та євро у липні, Фото: magnific
У липні гривня, ймовірно, залишатиметься під помірним тиском, однак різких курсових стрибків не прогнозується. Основними факторами для валютного ринку залишаться попит на валюту, міжнародне фінансування, інфляція та воєнні ризики.
Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі «РБК-Україна».

Яким буде курс долара у липні

За словами Лєсового, базовий прогноз на липень передбачає курс долара в межах 44,5−45,5 грн.
Він зазначає, що гривня й надалі перебуватиме під впливом економічних, геополітичних та воєнних чинників, однак підстав для хаотичних коливань наразі немає.
Експерт наголошує, що нинішня курсова політика Національного банку відповідає режиму ''керованої гнучкості''. Це означає, що регулятор дозволяє курсу реагувати на ринкові фактори, але водночас стримує різкі та непрогнозовані зміни.
Додатковим орієнтиром є державний бюджет на 2026 рік, у якому середньозважений курс долара закладений на рівні 45,7 грн.
За словами Лєсового, це не є прямим прогнозом, однак підтверджує, що рух курсу в районі 45 гривень відповідає макроекономічним очікуванням.

Євро залишатиметься більш мінливим

Для євро прогноз менш однозначний. Очікується, що курс перебуватиме в межах 51−53 грн.
Як пояснив експерт, на європейську валюту одночасно впливатимуть два фактори: курс гривні до долара в Україні та ситуація на міжнародному ринку, зокрема співвідношення євро до долара.
Якщо валютна пара євро/долар залишиться в діапазоні 1,14−1,18, суттєвого виходу євро за прогнозний коридор не очікується.

Що найбільше впливатиме на валютний ринок

Лєсовий виділив чотири ключові чинники, які визначатимуть ситуацію на валютному ринку протягом липня:
  • перший — попит на валюту з боку імпортерів, насамперед компаній, які закуповують пальне, енергетичне обладнання та інші критично важливі товари;
  • другий — міжнародне фінансування. Регулярне надходження коштів від міжнародних партнерів підтримуватиме державний бюджет, міжнародні резерви НБУ та загальну макрофінансову стабільність;
  • третім фактором залишаються інфляційні очікування. Якщо бізнес і населення очікуватимуть швидшого зростання цін, це може стимулювати додатковий попит на валюту як спосіб збереження заощаджень;
  • четвертим і найбільш непередбачуваним чинником експерт називає війну. За його словами, атаки на критичну інфраструктуру, енергетику чи логістику можуть швидко впливати на ринкові настрої.

Чи можливий долар по 47−50 гривень

На думку Лєсового, сценарії зі зростанням долара до 47 або навіть 50 гривень у липні наразі не мають достатнього економічного підґрунтя.
Він пояснює, що такий розвиток подій можливий лише у разі одночасного погіршення кількох ключових факторів: виникнення проблем із міжнародним фінансуванням, різкого зростання попиту на валюту, подорожчання пального та суттєвого загострення безпекової ситуації.
Поки що експерт оцінює такий сценарій як гіпотетичний.

Чи варто скуповувати валюту

За словами Лєсового, валюта може залишатися частиною заощаджень українців, однак не повинна бути єдиним способом їхнього захисту.
Він звертає увагу, що гривневі депозити зі ставками 14−17,5% річних, а також ОВДП завдяки податковим перевагам залишаються конкурентною альтернативою пасивному зберіганню долара.

Курс долара до кінця літа

Раніше Finance.ua писав, що долар може періодично наближатися до психологічної позначки у 45 гривень або навіть тимчасово її перетинати, однак різких валютних ''гойдалок'' найближчим часом не прогнозується.
За матеріалами:
РБК-Україна
ВалютаКурс долараДолар
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