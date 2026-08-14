Блокування карт за перекази з 1 вересня: до чого готуватися кожному (відео) Сьогодні 11:10 — Валюта

Банки посилюють контроль за ФОПами

Із 14 серпня для українських ФОПів почнуть діяти нові ліміти на операції, а банки посилять контроль за фінансовими операціями клієнтів. Зокрема, для підприємців першої групи ліміт становитиме 600 000 грн, а для ФОПів другої та третьої груп 3 млн грн на місяць. Водночас через три місяці ліміти знову знизяться.

Що відбуватиметься у разі перевищення встановлених сум, які документи банки можуть вимагати від підприємців і чому довідки про доходи кількарічної давності вже можуть не прийняти? Про це у новому відео на YouTube-каналі Financeua розповів фінансовий експерт порталу «Мінфін» Олексій Козирєв.

Нові ліміти для ФОПів

За словами експерта, важливо розрізняти фінансовий моніторинг і ліміти, встановлені банками в межах відповідного меморандуму. Це різні механізми, але вони доповнюють один одного. Так, з 14 серпня для ФОПів першої групи встановлюється ліміт у 600 000 грн на місяць, для підприємців другої та третьої груп до 3 млн грн.

Якщо бізнес працює прозоро, має звітність і сплачує податки, перевищення встановленого банком ліміту саме по собі не означає проблем. У такому разі банк може запросити додаткові документи, щоб з’ясувати походження коштів і характер операцій.

Водночас із 14 листопада, тобто через три місяці після початку дії нових лімітів, вони знизяться. Для ФОПів першої групи ліміт становитиме 400 000 грн на місяць, а для підприємців другої та третьої груп 1 млн грн. Для прозорого бізнесу це не має стати великою проблемою, каже експерт. Якщо банк запитує документи в електронному вигляді та клієнт оперативно їх надає, питань до нього не виникатиме. Водночас за необхідності банк може попросити додаткові підтвердження.

Читайте також Правила фінмоніторингу з серпня: банки вводять нові ліміти на перекази для ФОПів і юросіб

Він також розповів, що раніше банки могли приймати, наприклад, договір про продаж житла, якому було кілька років, і використовувати його як підтвердження джерела доходу. Тепер ситуація змінилася: зазвичай банки розглядають документи максимум річної давності, іноді дворічної.

Тому експерт радить зберігати документи, які підтверджують історію легальних доходів. Якщо людина продала квартиру, отримала кошти, а потім поклала їх на депозит або інвестувала в ОВДП, варто зберегти не лише договір купівлі-продажу, а й банківські виписки, документи про інвестиції та подальше погашення цінних паперів.

Це може знадобитися навіть у разі переходу до іншого банку. Адже нова фінансова установа також може попросити пояснити походження коштів, які клієнт хоче розмістити на депозиті.

Із 1 вересня перевірятимуть перекази фізосіб на рахунки ФОПів

Ще одна зміна стосується переказів фізичних осіб на рахунки ФОПів та юридичних осіб. Із 1 вересня перевірка джерела доходів пошириться і на такі операції. Якщо йдеться про невеликі суми та клієнт не виходить за встановлені ліміти, питань може не виникнути. Однак банки звертатимуть більше уваги на нетипові операції.

Наприклад, якщо ФОП регулярно отримує десятки однотипних платежів на однакові суми, частина коштів надходить на його підприємницький рахунок, а частина на особистий рахунок від родичів, банк може попросити пояснити походження цих грошей і характер операцій.

За словами експерта, просто не вказувати призначення платежу або не пояснювати, за що саме були перераховані кошти, надалі може бути недостатньо. Водночас прозорий клієнт може звернутися до банку для перегляду свого ліміту.

Більше про нові ліміти для ФОПів, документи для підтвердження походження коштів, перевірку переказів фізичних осіб та ознаки компаній-оболонок дивіться у відео на нашому YouTube-каналі:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.