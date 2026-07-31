Правила фінмоніторингу з серпня: банки вводять нові ліміти на перекази для ФОПів і юросіб Сьогодні 16:02 — Фінтех і Картки

Оновлена редакція Меморандуму не змінює чинних правил для фізичних осіб.

В Україні змінюються підходи до фінансового моніторингу фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб.

Про це пише Судово-юридична газета.

Банки, які приєдналися до Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, домовилися застосовувати єдині підходи до перевірки клієнтів із підвищеним рівнем ризику, посилити контроль за фінансовими операціями та запровадити поетапні ліміти на перекази для окремих категорій ФОП і компаній.

Відчуйте усі плюси дебетової картки. Оберіть варіант для себе за допомогою каталогу на Finance.ua.

Серед основних принципів Меморандуму:

захист права добросовісних клієнтів вільно користуватися власними коштами;

підвищення довіри до банківської системи;

забезпечення добросовісної конкуренції між надавачами платіжних послуг.

Для цього банки домовилися уніфікувати підходи до всіх етапів роботи з клієнтами — від відкриття рахунків до постійного моніторингу фінансових операцій.

Кого насамперед стосуватимуться нові правила

Найбільше зміни відчують новостворені фізичні особи-підприємці та ті ФОП, які тривалий час не здійснювали діяльності й відновлюють роботу.

Якщо банк віднесе такого підприємця до категорії клієнтів із підвищеним рівнем ризику, він проходитиме поглиблену перевірку ще на етапі відкриття або активізації рахунку.

Під час перевірки банк оцінюватиме:

мету відкриття рахунку;

характер і масштаб бізнесу;

вид діяльності;

товари або послуги, які реалізує підприємець;

очікувані обсяги фінансових операцій;

відповідність фактичних операцій заявленому виду діяльності.

Після початку роботи банки здійснюватимуть посилений моніторинг операцій з урахуванням середньомісячного доходу підприємця.

Для інших ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, єдиних лімітів не встановлюватимуть. Кожен банк самостійно визначатиме рівень ризику та контролюватиме операції відповідно до власних внутрішніх процедур.

Читайте також Зарплату можна отримувати на картку іншої людини: за яких умов це законно

Якщо клієнт плануватиме перекази понад встановлені ліміти, він повинен буде підтвердити джерела походження коштів.

Крім того, банки:

посилять контроль за операціями, зокрема в нічний час;

обмежать для клієнтів без підтверджених доходів кількість поточних рахунків в одній валюті до трьох (крім депозитних, кредитних рахунків і рахунків для державних програм);

використовуватимуть дані з застосунку «Дія» для перевірки інформації про доходи;

розширять співпрацю з державними органами у сфері фінансового моніторингу.

Які ліміти запровадять для ФОП

Меморандуму передбачає поетапне запровадження нових лімітів на фінансові операції. Зміни набуватимуть чинності через три та шість місяців після підписання документа, тобто з серпня та листопада.

Для новостворених і неактивних ФОП, яких банк віднесе до категорії клієнтів із підвищеним рівнем ризику, встановлять такі ліміти.

Згідно з документом, з 14 серпня для нових і неактивних ФОПів встановлять такі місячні ліміти на перекази:

для ФОП першої групи — до 600 тис. грн;

для ФОП другої та третьої груп — до 3 млн грн.

Другий етап запровадять у листопаді 2026 року. Тоді ліміти зменшать:

для ФОП першої групи — до 400 тис. грн на місяць;

для ФОП другої та третьої груп — до 1 млн грн.

Для інших фізичних осіб-підприємців і осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, єдиних лімітів не передбачено.

Які обмеження стосуватимуться юридичних осіб

Окремі правила застосовуватимуть до юридичних осіб, у яких банк виявить понад дві ознаки так званої компанії-оболонки.

Для таких клієнтів встановлять такі ліміти:

через три місяці до 5 млн грн на місяць;

через шість місяців до 2 млн грн на місяць.

Які правила вже діють для фізичних осіб

Оновлена редакція Меморандуму не змінює чинних правил для фізичних осіб.

Як і раніше:

клієнти з високим рівнем ризику проходять поглиблену перевірку;

для клієнтів із низьким рівнем ризику діють спрощені процедури без документального підтвердження доходів у межах установлених лімітів.

Для клієнтів без підтверджених доходів діють такі обмеження:

для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику до 100 тис. грн на місяць;

для клієнтів із високим рівнем ризику до 50 тис. грн на місяць.

Водночас ці ліміти не поширюються на клієнтів із документально підтвердженими доходами, зокрема зарплатних клієнтів, а також на волонтерів, яких банк ідентифікував відповідно до вимог Національного банку України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.