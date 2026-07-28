Зарплату можна отримувати на картку іншої людини: за яких умов це законно Сьогодні 08:02 — Фінтех і Картки

Зарплата на чужу картку

Виплата заробітної плати на банківську картку іншої людини не суперечить законодавству, однак така процедура має бути належним чином оформлена.

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на Державну податкову службу.

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Коли зарплату можна отримувати на картку іншої людини

Українське законодавство не забороняє перераховувати заробітну плату на банківські реквізити іншої особи. Така можливість може бути актуальною, якщо працівник:

працює дистанційно;

тимчасово не може отримати кошти особисто;

ще не відкрив власний банківський рахунок.

Водночас така виплата має здійснюватися відповідно до вимог цивільного законодавства.

Які документи потрібні

Правовою підставою для виплати заробітної плати іншій особі є договір доручення. Відповідно до статті 1000 Цивільного кодексу України, за договором доручення одна сторона зобов’язується вчиняти юридичні дії від імені та за рахунок іншої сторони.

Згідно зі статтею 1003 ЦКУ, дії повіреного мають бути правомірними, конкретними та здійсненними. Водночас стаття 1006 ЦКУ зобов’язує його негайно передати довірителю все отримане у зв’язку з виконанням доручення.

Таким чином, особа, яка отримує заробітну плату, є повіреним і не набуває права власності на ці кошти. Вона лише отримує їх від імені працівника та зобов’язана передати гроші довірителю.

Довіреність на отримання заробітної плати може бути посвідчена посадовою особою підприємства, де працює довіритель, або за місцем його проживання.

Чим довіреність відрізняється від заяви

Довіреність і звичайна заява працівника мають різні правові наслідки. Належним чином оформлена довіреність надає роботодавцю законні підстави для перерахування заробітної плати іншій особі.

Водночас лише заява працівника без оформлення довіреності не врегульовує таку процедуру належним чином і потребує додаткового правового оформлення.

Чи потрібно повторно сплачувати податки

Повторне оподаткування у разі виплати заробітної плати довіреній особі не застосовується.

Заробітна плата залишається доходом працівника, з яким укладено трудовий договір. Довірена особа не отримує власного доходу в розумінні Податкового кодексу України, оскільки діє в межах договору доручення та зобов’язана передати отримані кошти працівнику.

Отже, перерахування заробітної плати на картку іншої людини саме по собі не створює для довіреної особи обов’язку сплачувати податки. За умови належного оформлення документів ПДФО та військовий збір повторно не нараховуються, оскільки отримані кошти залишаються доходом працівника.

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