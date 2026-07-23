Плюси та мінуси кредитної картки Сьогодні 19:00 — Фінтех і Картки

Плюси та мінуси кредитної картки

Головною перевагою кредитної картки є пільговий період, під час якого клієнт взагалі нічого не платить банку за користування позиковими грошима.

Пільговий період може тривати від 30 до 92 днів. Це означає, що у найкращому разі можна витратити банківські гроші — і повернути їх через три місяці. Зручно і вигідно.

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Щоправда, навіть якщо клієнт і не погасив заборгованість по кредитній картці вчасно, платити відсотки він буде лише за ту частину коштів, яку витратив. Наприклад, якщо за кредитною карткою встановлено ліміт у розмірі 50 тис. грн., а клієнт витратив 10 тис. грн. і не погасив заборгованість вчасно, відсотки будуть нараховані лише на цю суму.

Зручність кредитної картки у тому, що з її допомогою можна робити безліч дрібних платежів, рознесених у часі. І знову: якщо клієнт зможе погасити заборгованість до закінчення пільгового періоду, йому нічого не доведеться платити.

Головним недоліком кредитних карток є зазвичай невеликий кредитний ліміт. Найчастіше він становить до 30−50 тисяч гривень. Ліміти більше 50−100 тисяч гривень — рідкість, ними можуть похвалитися далеко не всі клієнти.

Тобто, якщо потрібно купити щось дуже велике і дороге, клієнту просто може не вистачити грошей на кредитній картці. Крім того, банки, що видають кредитні картки , вкрай вимогливо ставляться до клієнтських даних, зокрема, до такого параметра, як кредитна історія (скорочено КІ).

Якщо КІ клієнта погана або у клієнта взагалі її ще немає (ніколи раніше не брав кредити і не оформлював кредитні картки . — Ред.), то з великим ступенем ймовірності банк відмовить клієнту в оформленні кредитної картки або виділить йому невеликий кредитний ліміт.

І розраховувати на його швидке збільшення не варто. Якщо у клієнта все нормально з кредитною історією, він має офіційну роботу і нема затримок із виплати зарплати, банк найчастіше оформить йому кредитну картку.

У кредитної картки немає точного терміну дії, як у кредиту, тобто карткою можна користуватися багато років.

Щоправда, існують і незручності: якщо банк з якоїсь причини засумнівався у фінансовій благонадійності свого клієнта, він може на свій розсуд (причому навіть без сповіщення клієнта. — Ред.) зменшити або взагалі знизити до нуля кредитний ліміт, закривши доступ до позикових грошей. Таке буває нечасто, але виключити такий варіант не можна, і треба враховувати, плануючи свої фінансові операції.

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