Плюси та мінуси кредитної картки

Щоправда, навіть якщо клієнт і не погасив заборгованість по кредитній картці вчасно, платити відсотки він буде лише за ту частину коштів, яку витратив. Наприклад, якщо за кредитною карткою встановлено ліміт у розмірі 50 тис. грн., а клієнт витратив 10 тис. грн. і не погасив заборгованість вчасно, відсотки будуть нараховані лише на цю суму.
Зручність кредитної картки у тому, що з її допомогою можна робити безліч дрібних платежів, рознесених у часі. І знову: якщо клієнт зможе погасити заборгованість до закінчення пільгового періоду, йому нічого не доведеться платити.
Головним недоліком кредитних карток є зазвичай невеликий кредитний ліміт. Найчастіше він становить до 30−50 тисяч гривень. Ліміти більше 50−100 тисяч гривень — рідкість, ними можуть похвалитися далеко не всі клієнти.
Тобто, якщо потрібно купити щось дуже велике і дороге, клієнту просто може не вистачити грошей на кредитній картці. Крім того, банки, що видають кредитні картки, вкрай вимогливо ставляться до клієнтських даних, зокрема, до такого параметра, як кредитна історія (скорочено КІ).
Якщо КІ клієнта погана або у клієнта взагалі її ще немає (ніколи раніше не брав кредити і не оформлював кредитні картки. — Ред.), то з великим ступенем ймовірності банк відмовить клієнту в оформленні кредитної картки або виділить йому невеликий кредитний ліміт.
І розраховувати на його швидке збільшення не варто. Якщо у клієнта все нормально з кредитною історією, він має офіційну роботу і нема затримок із виплати зарплати, банк найчастіше оформить йому кредитну картку.
У кредитної картки немає точного терміну дії, як у кредиту, тобто карткою можна користуватися багато років.
Щоправда, існують і незручності: якщо банк з якоїсь причини засумнівався у фінансовій благонадійності свого клієнта, він може на свій розсуд (причому навіть без сповіщення клієнта. — Ред.) зменшити або взагалі знизити до нуля кредитний ліміт, закривши доступ до позикових грошей. Таке буває нечасто, але виключити такий варіант не можна, і треба враховувати, плануючи свої фінансові операції.